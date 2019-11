Tanak, en éxtasis: "He logrado el objetivo de mi vida"

El Toyota Yaris WRC #8 con Ott Tanak y Martin Jarveoja a bordo cruza la meta de la Power Stage. Ambos logran el mejor tiempo del tramo. Sería un scratch como otro cualquiera, si no fuera porque es el resultado decisivo para conquistar su primer mundial juntos.

Ambos no se miran, no hablan. Después, en el trayecto desde el final de la especial hasta el control horario, las sonrisas comienzan a aflorar. Pequeños gestos de alegría hasta que Tanak agarra del casco a su copiloto y lo sacude. La tensión de este fin de semana se deja notar.

Martin contesta a Ott, se desabrocha el cinturón, casi se sale del asiento, mira a Tanak y lo agarra del casco. Ambos se chocan las manos, Jarveoja ya sin guantes de la emoción. Son campeones del mundo de rallies 2019, han logrado acabar con los 15 años de dominio francés de los Sebastien (primero Loeb y luego Ogier) y devuelven la corona a Toyota por primera vez desde 1994 con Didier Auriol.

Tanak sale primero del Yaris con lágrimas en los ojos. Cuesta creerlo en un piloto frío, parco en palabras y que pocas veces ha dejado aflorar sus emociones. Se encamina hacia el morro del Toyota y besa el logotipo de la marca japonesa.

"Me siento realmente bien. Es complicado decir algo. He tenido una presión enorme sobre los hombros este fin de semana y he logrado el objetivo de mi vida. Es una cosa que no se puede ni siquiera imaginar", comentó el estonio tras acabar al Power Stage.

"Quiero dar las gracias al equipo, que ha hecho un trabajo excepcional. No he querido tomar riesgos en ningún momento, pero como me ha dicho mi madre ayer por la tarde, si quieres que algo suceda, tienes que hacer todo lo que puedas porque así sea".

Tommi Makinen, jefe del proyecto de Toyota Gazoo Racing en el WRC, también se mostró emocionado: "Es difícil de describir. Quiero dar las gracias enormemente a todo el equipo por el duro trabajo que han hecho junto a Ott en estas 14 carreras".

Ambos pueden celebrar en Salou ese objetivo de toda una vida. En dos semanas intentarán redondear 2019 con el título de constructores. Después de Australia sus caminos se separarán.

