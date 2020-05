Tanak, "sorprendido" del respaldo de Hyundai

El vigente campeón del mundo de rallies ha pasado estos meses de cuarentena con su familia en su país natal, Estonia. Pero lejos de relajarse, asegura haber seguido preparándose intensamente en el jardín de su casa para estar a punto cuando el WRC 2020 retome su actividad.

Tanak empezó con el pie izquierdo su aventura con Hyundai el pasado enero, cuando abandonó en el Rally de Montecarlo tras un terrible accidente. Pero el ex de Toyota logró reponerse para sumar dos podios en Suecia y en el recortado Rally de México.

Aunque llegó con la vitola de campeón, el estonio, de 32 años, reconoce haber sentido cierta inseguridad debido a la presencia de Thierry Neuville, que completa este 2020 su 7ª temporada con Hyundai Motorsport.

"En cierto modo, el comienzo de mi unión con Hyundai Motorsport fue mejor de lo que esperaba. Todos sabemos que Thierry ha estado en el equipo durante mucho tiempo. Él ha sido el piloto estrella. Al entrar en un entorno como ese no esperas el mismo tipo de atención, pero este equipo ha madurado y ha comenzado a ser muy fuerte en los últimos años", apunta en una entrevista con el equipo Hyundai.

"Me ha sorprendido positivamente y creo que esto se verá en nuestros resultados cuando regresemos del descanso. Si tienes una buena relación con el equipo, siempre será rentable".

Tanaka reconoce que no ha perdido el contacto con el equipo en estos dos meses y que han seguido trabajando y analizando las tres primeras citas del campeonato para el resto del calendario.

"Nos hemos mantenido en estrecho contacto, con Andrea [Adamo, team principal], con los ingenieros. Hemos tenido la oportunidad de mirar hacia atrás y valorar las primeras carreras, para reunir un poco más de experiencia y aprendizaje para el futuro. También he estado en contacto con Martin [Järveoja, su copiloto]. Le he visto todos los días durante tres años seguidos. También está disfrutando el tiempo en casa, pero echa de menos los rallies tanto como yo. Todos estamos listos para empezar de nuevo", asegura.

El simulador no le convence

El piloto estonio reconoce que echaba tanto de menos conducir que se gastó el dinero en un buen simulador para su casa, pero deja claro que como las sensaciones de ponerse al volante de un WRC, no hay nada.

"Realmente lo he echado mucho de menos. Para ser sincero, lo extrañé tanto que invertí en un simulador. Lo he utilizado varias veces, pero no es lo mismo que la realidad, y no me gusta tanto como lo que generalmente podemos hacer en los tramos de verdad", reconcoe.

"También es diferente cuando no trabajas junto con el equipo a diario. Nada iguala la emoción de ponerse el casco y estar en la competición".

Así fue el Rally de México de hace dos meses

