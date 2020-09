Tanak: "Había que ganar el Rally de Estonia sí o si"

El piloto estonio triunfó en su rally como local, que debutaba en el calendario del WRC, y lo hizo desde la mañana del sábado, con el apoyo de todos sus paisanos y tras un ritmo imparable.

Tanak logró así su primera victoria con Hyundai Motorsport, tras llegar al equipo alemán desde Toyota el pasado invierno. El estonio y su copiloto, Martin Jarveoja llevan ya 16 triunfos en la máxima categoría del mundial.

"Estoy contento de lograr la primera victoria con Hyundai Motorsport. Significa mucho, sobre todo en mi carrera como local. Había mucha presión este fin de semana, para ser sincero, y momentos de estrés que ahora suponen un alivio. El primer evento del WRC en Estonia tenía que ganarlo sí o sí, sabiendo además que sería mi primer triunfo con Hyundai. Era extremadamente importante lograrlo", aseguró el piloto tras acabar la Power Stage.

"No podía permitirme ningún error, no podía tomar riesgos, pero al mismo tiempo había que tener el ritmo necesario para ganar. Poner todo en su sitio fue un auténtico reto. Tuvimos que aprovechar esta oportunidad para remontar en el campeonato, y afortunadamente pudimos lograrlo".

Tanak quiso reconocer el gran trabajo de todo el equipo durante los seis meses de parón tras el Rally de México y es que el estonio se vuelve a meter en la lucha por el Mundial, después del inicio aciago en Montecarlo.

"Quiero dar las gracias a todo el equipo, que ha estado trabajando muy duro durante estos últimos meses; ha sido un trabajo sensacional y debemos seguir apretando, porque hemos demostrado lo que podemos lograr. Hemos estado trabajando muy, muy duro, sobre todo el equipo. Yo solo estuvo sentado en casa en el sofá (risas). Seguiremos apretando y estoy seguro de que podemos hacerlo. Es algo genial. Tenía algo de conocimiento previo y cuando cores en casa, aunque hubo algunos tramos que no conocía, aun así sentí el apoyo de la gente; es increíble", añadió.

Por su parte, Andrea Adamo, jefe de Hyundai Motorsport, se mostró entusiasmado por el éxito logrado después de la incertidumbre de los últimos meses por la COVID-19.

"Este es un resultado muy emocionante. Después de México, todos sufrimos unos meses complicados. Seis meses después, estar en Estonia celebrando un doblete, es una sensación increíble. Hemos estado ocupados desde el último rally, trabajad duro com podíamos, sabiendo que teníamos terreno que recortar", comentó.

"Aprovechamos la oportunidad. Sé todo lo que he apretado a mi gente, mientras tratábamos de seguir tranquilos ante esta incertidumbre. Estoy orgulloso de todos ellos y f feliz de poder compartir este resultado. Es bonito ver a Ott y a Mrtin lograr su primera victoria con nosotros; verles ganar en casa es especial. Ha sido importante para Craig y Paul demostrar de lo que son capaces cuando se les dan las herramientas necesarias, igualando el ritmo del resto".

"Siento lo de Thierry y Nicolas, no pudimos darles lo que necesitaban en la Power Stage debido a un problema que no debería haber ocurrido. Tuvimos algunos fallos electrónicos que no nos dejaron usar el motor de manera adecuada, así que tuvimos que retirarles del evento para evitar daños mayores", concluyó Adamo.

Disfruta de las fotos del Rally de Estonia 2020

