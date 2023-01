Tanak hace balance tras su re-debut con M-Sport WRC en Montecarlo

Cargar el reproductor de audio

M-Sport empezó en 2023 una nueva etapa en su trayectoria como equipo del WRC. La estructura británica vivió un curso 2022 para olvidar, en el que se sumaron la introducción del reglamento Rally1, la llegada del nuevo Ford Puma y un plantel de pilotos que cayó en demasiados errores a lo largo del calendario.

Pero este año poco queda de aquel equipo. Ott Tanak es el flamante nuevo jefe de filas, ocupando el puesto de Craig Breen, ahora en Hyundai, mientras que Pierre-Louis Loubet pasa a ser el segundo titular del equipo, cubriendo la vacante de Gus Greensmith.

Sin embargo, el primer evento del calendario no ha sido precisamente para tirar cohetes, aunque sí tuvo cosas positivas.

Tanak concluyó el Rally de Montecarlo en quinto lugar, a más de dos minutos y medio del ganador, Sébastien Ogier.

El estonio comentó que el Puma "no es muy rápido", aunque señaló su "progresividad y comodidad a la hora de conducir".

"Hay muchos aspectos que debemos mejorar y podemos hacerlo, pero tenemos que encontrar la forma de conseguirlo", comentaba el campeón de 2019 al término de la penúltima jornada de la prueba monegasca.

"El Monte de este año se parece mucho a un rally normal de asfalto y es algo que nunca se ve. Diría que no estábamos preparados para estas condiciones", añadió, en referencia a la falta de nieve y hielo en las carreteras por las que discurrió el rally.

"Personalmente, no puedo hacer nada, porque se trata más bien de una cuestión técnica, así que ya veremos. Veremos lo que los ingenieros tienen en mente y veremos hasta dónde podemos llegar".

"Si no somos capaces de reaccionar aquí, esperamos poder hacerlo en el próximo rally de asfalto. Llevará un poco de tiempo llegar a donde tenemos que estar, pero este es un rally bastante complicado por la limitación de las asistencias".

El director del equipo M-Sport, Richard Millener, coincidió con su piloto en que la naturaleza de este rally dificultó su adaptación al Puma.

"No hay mucho que podamos hacer con el coche, pero todavía tenemos muchas opciones que probar", declaró Millener a Motorsport.com. "Creo que tenemos que estar contentos, sigue siendo constante. Hemos estado bastante cerca en algunas etapas y un poco más lejos en otras. Los dos primeros Toyota van muy bien y siempre supimos que serían competitivos. Solo es un rally y las condiciones son muy específicas", añadió.

Por su parte, Loubet tuvo que abandonar después de sufrir un percance con una placa de hielo y dañar el tren trasero de su Ford. "Creo que lo que hemos visto aquí no tenía nada que ver con los problemas del año pasado", defendió Millener, aunque el francés ya había cometido errores en etapas previas.

De cara a lo que está por venir, Millener dijo estar convencido de que están a tiempo de dar caza a Toyota y Hyundai.

"No es una sorpresa dónde están, pero lo bueno es que no creo que sean inalcanzables. No deberíamos hacer suposiciones tras el primer rally, y es innegable que no va a ser fácil, pero ese es el reto que asumimos".

"Creo que el año pasado estuvo el factor de que los coches eran nuevos, y eso niveló el terreno de juego. Aunque ganamos [con Loeb en Montecarlo], solo lo hicimos porque Ogier pinchó en la penúltima etapa. Creo que el año pasado hubo más factores, fue más complicado", concluyó, asumiendo el rendimiento actual y pasado del equipo.

