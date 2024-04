Tanak tiene "cosas más importantes de las que preocuparse" que la falta de puntos

Ott Tänak era uno de los aspirantes al título del Mundial de Rallies en esta temporada 2024, pero su verdadera pelea por el campeonato aún no ha arrancado. Y es que el estonio aún no ha conseguido subir al podio tras tres pruebas disputadas.

El piloto de Hyundai terminó cuarto en el arranque de la campaña, en el Rally de Montecarlo de enero, tras un error el viernes que le costó caro, y después tuvo un accidente en la siguiente prueba, en Suecia, donde sólo sumó seis puntos, y gracias al nuevo sistema de puntos del WRC.

El pasado fin de semana, Tänak tuvo la mala suerte de perder la segunda posición en el Rally Safari de Kenia al no poder evitar una roca en medio de la carretera en el sexto tramo, que envió su i20 N contra un banco.

Sin embargo, el campeón del mundo de 2019 se benefició de nuevo del sistema de puntos para conseguir un total de 12, al ser el más rápido de la jornada del domingo y terminar segundo en la Power Stage. Ya a 34 unidades del líder del campeonato, su compañero de equipo Thierry Neuville, el estonio dice que el objetivo más importante es reencontrarse con su estado de forma.

"Obviamente, tengo cosas más importantes de las que preocuparme que los puntos en este momento", dijo Tänak. "Parece que realmente necesitamos recuperar nuestra consistencia. Pasara lo que pasara el viernes, no había opción de salvarlo, así que esta vez no había ninguna posibilidad. En Suecia y Montecarlo, fueron claramente errores míos que normalmente no debería cometer ni he cometido [anteriormente]".

"El objetivo aquí [en Kenia] era hacer una prueba limpia, sin problemas, y conseguimos pasar sin pinchazos ni nada, pero por desgracia esta piedra nos costó muy cara. Queremos volver a la competición; el campeonato [está recién empezado], pero necesitamos recuperar nuestro ritmo normal. Sorprendentemente fue una buena cosecha de puntos teniendo en cuenta que nos retiramos [en Kenia]. Así es el nuevo sistema", siguió.

Así, Tänak estará ansioso por volver a estar a un gran nivel cuando el Mundial se dirija a los tramos de asfalto de Croacia, del 18 al 21 de abril. El director del equipo Hyundai, Cyril Abiteboul, dejó claro al inicio de la campaña que el equipo no tiene un piloto número uno definido este año, a diferencia de 2023. Sin embargo, el antiguo jefe de Renault en la Fórmula 1 confirmó que en algún momento de la temporada el equipo tendrá que tomar la decisión de apoyar a uno de sus aspirantes al título en lugar de a otro.