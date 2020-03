Sordo, con el objetivo de ganar en México

La pareja española de Hyundai ha preparado durante las dos últimas semanas su estreno en el WRC 2020, que ha tenido que esperar esta vez a la tercera cita de la temporada: el Rally de México.

Sordo y Del Barrio completaron un test sobre tierra en Andalucía con el Hyundai i20 Coupé WRC, para disputar el Rallye Serras de Fafe e Felgueiras una semana después. Aunque estuvieron fuera de la clasificación oficial, como le ocurrió a su compañero Ott Tanak debido al cambio de normativa de la cita portuguesa, acabaron satisfechos del trabajo realizado.

"Es un placer ir a Portugal y pilotar en unos tramos tan especiales como los del Rallye Serras de Fafe e Felgueiras. He disfrutado al volante del Hyundai i20 Coupé WRC, brindando al mismo tiempo un bonito espectáculo al público portugués y a la gran cantidad de aficionados españoles que han venido a apoyarme. He estado trabajando con el equipo y con mi nuevo compañero, Ott Tanak, en encontrar diferentes soluciones y una buena configuración de tierra para nuestro coche. Era muy importante que pudiera volver a coger ritmo antes de viajar a México y ha sido una ocasión perfecta para ello", comentó el cántabro, que disputa este año su 18º año en el Mundial de Rallies (tras el debut en el Catalunya de 2003 con un Mitsubishi Lancer Evo VII del Grupo N).

Aunque el año pasado solo pudo ser 9º en México, en 2018 acabó en segundo lugar tras un gran duelo con Sebastien Loeb. Sordo se pone como objetivo la victoria en México, tras su triunfo en Cerdeña el año pasado y el de Alemania de 2012.

"Estoy emocionado de volver a pilotar el Hyundai en el Rally de México, un evento que disfruto mucho y donde siempre he rendido bien. He estado junto al equipo en las primeras citas de la temporada, así que me siento listo y en forma. Realmente quiero ganar en México y sumar otra victoria para el equipo", asegura el piloto español en el comunicado previo de Hyundai.

"Nuestra posición de salida el primer día debería ser una ventaja, pero no es suficiente. La altitud hace complicado el rally, así que tenemos que estar listos físicamente y cuidar mucho del coche también. Recibimos mucho apoyo de los aficionados y eso es otro extra más a este evento".

La acción comenzará el jueves con la ceremonia de salida y dos tramos urbanos en León, antes de la primera jornada completa del viernes, que incluye el famoso El Chocolate, de 31,45 km a través de las montañas de Guanajuato.

