El futuro de Sordo en el WRC: ¿Toyota? ¿Hyundai?

Sébastien Ogier ha vuelto a reiterar en los últimos días su deseo de dar un paso atrás cuando la nueva era híbrida del WRC comience en 2022. El francés asegura que no completará la temporada y que, de hacerlo, competiría en algunos eventos sueltos.

Así, el jefe de Toyota, Jari-Matti Latvala, ya ha señalado como candidatos al ex piloto de Toyota, Citroën y M-Sport Esapekka Lappi, a Teemu Suninen de M-Sport, a Dani Sordo de Hyundai y a la estrella del WRC2 Jari Huttonen.

El piloto español, de 38 años, dice que ya ha mantenido conversaciones sobre su futuro, pero en este momento sus planes en el WRC siguen sin estar claros.

"No, por el momento no sé lo que voy a hacer", dijo Sordo cuando Motorsport.com sobre su futuro. "Espero que tengamos algo para el año que viene”.

"Hemos tenido una pequeña conversación pero será difícil, tal vez Seb hará muchos más rallies de lo esperado, así que vamos a ver qué sucede", añadió cuando se le preguntó sobre las negociaciones con Toyota.

Sin embargo, el jefe de Hyundai, Andrea Adamo, dijo a Motorsport.com que quiere renovar al experimentado piloto español.

"No sé si [Dani] ha sido tentado por Toyota. Sigo hablando con él con normalidad y veremos lo que nos depara el futuro. Haré todo lo posible para mantenerle por el mejor interés de Hyundai Motorsport y no solo porque es un buen tipo y le debo mucho. Ya veremos", afirmó el dirigente italiano.

Hyundai ya ha renovado a Thierry Neuville y Ott Tanak para 2022 y ambos han completado los primeros test del nuevo vehículo con el que la marca surcoreana competirá en la primera campaña del cambio de ciclo del Mundial.

Cuando Motorsport.com le preguntó a Sordo durante el Rally de Portugal qué pensaba sobre los nuevos coches híbridos del WRC y si le atraían, el cántabro respondió: "Realmente no sé muy bien cómo es el coche. Pero está claro que es híbrido y que hay una parte eléctrica y demás. Me han dicho que va a ser como el de ahora, con otra reglamentación, pero no va a ser algo que digas que es un coche totalmente eléctrico. Además va a ser igual de competitivo o incluso más".

"Va a ser un cambio de reglamentación como cuando pasamos a los WRC Plus de ahora y cuando antes estaban los DS3 o un WRC normal. Pero creo que seguirá siendo espectacular. Neuville dice que va muy bien y está contento, creo que van a ser buenos coches. Está claro que la potencia eléctrica, nos guste más o menos, cuando entra lo eléctrico… no harán ruido, pero correr, corren muchísimo, hay que ser realista".

¿Dónde acabará pilotando Sordo en 2022? Todo apunta a Toyota, pero en los próximos meses la situación se aclarará por completo.

Las mejores fotos de Dani Sordo en el Rally Safari del WRC 2021

