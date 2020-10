Sordo: "Solo es el primer día, pero estamos aquí para luchar"

Lo avisó antes de aterrizar en Cerdeña (Italia) y lo ha cumplido en cuanto ha podido. Dani Sordo se ha reencontrado con su mejor versión este viernes, después de más de seis meses sin competir en el WRC.

El español logró cuatro de los seis scratches del día, dominando la general del rally por 17,4 segundos sobre un sorprendente Teemu Suninen (M-Sport).

"Estoy contento de estar de vuelta en el Hyundai i20 Coupe WRC y encantado de haber vuelto a este rally, que me trae tan buenos recuerdos del año pasado. Me he sentido realmente competitivo todo el día y algunos tramos han sido muy, muy bonitos", comentó el cántabro.

La crónica del viernes del Rally de Italia-Cerdeña: WRC: Sordo encabeza la primera jornada del Rally de Cerdeña

No obstante, Sordo no es nuevo en estas lides y en su 169º rally en el Mundial deja claro que mantiene los pies en la tierra de cara a las dos jornadas restantes (10 tramos y más de 140 km cronometrados).

"Hicimos una buena elección de neumáticos y estamos en una motivante posición. Solo es el primer día, así que tenemos que mantener los pies en el suelo. Queremos seguir así el resto del rally. Todo el mundo está apretando al máximo, pero estamos aquí para luchar", añade.

Hyundai está en buena posición para colocarse líder del Mundial de Constructores, ya que la remontada de Thierry Neuville por la tarde para superar a Evans y Ogier, les coloca con un doble podio virtual.

La acción se reanudará a primera hora de la mañana el sábado con dos pasadas por Monte Lerno (22,08 km) y Coiluna-Loelle (15 km). Sordo empieza con buen pie, pero hay que seguir jugando el partido hasta el final.