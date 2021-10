Sordo: "Tenía que subir al podio sí o sí"

Salou (Tarragona).- Dani Sordo completo un fantástico Rally de España, yendo de menos a más y luciéndose en una jornada final impecable en la que se adjudicó la victoria en las cuatro especiales, quedándose a solo 11 segundos de Elfyn Evans en la segunda plaza.

"El primer día, entre que tienes que ir cogiendo un poco el ritmo y esta gente está de correr mucho y llegar y encontrarte las carreteras un poco más sucias es complicado", admitió el piloto cántabro. "Pero al final con Evans han sido solo 11 segundos [de desventaja], le hemos ido recortando que si llega a durar un poco más, habríamos terminado mucho mas cerca".

Sordo, salió el último día decidido a echarle un pulso al heptacampeón del mundo, Sebastien Ogier, del que salió victorioso, pese a que el sábado el de Gap, se mostró a un nivel intratable.

"Ayer fue su turno y hoy el mío", dijo en referencia al campeón del mundo cuando Motorsport.com le preguntó cómo había logrado desactivar el "Ogier Mode". "Yo hoy iba con el cuchillo y Cándido [Carrera, su copiloto] me decía que quería hacer un scratch en el mundial y hemos hecho cuatro".

"Me decía que si subía al podio le iban a poner un monumento en el pueblo, así que se lo tendrán que poner (risas), también quería hacerlo por él, porque ha estado muy motivado, trabajando mucho y le hacía mucha ilusión. Cuando ves a la gente motivada, con ganas y feliz, con pasión, es bonito".

Sordo contó con muchos seguidores en los tramos, tras dos años de ausencia por la pandemia, entre los que se encontraban su familia y muchos de sus amigos.

"Tenía aquí a toda la familia y a amigos que habían venido después de dos años y quería ganar pero Thierry [Neuville] ha estado muy fuerte el primer y el segundo día" confesó. "Así que teníamos la posibilidad de luchar el podio con Ogier y me he dicho que por lo menos tenía que subir al podio porque tenía a toda la gente esperando al final del tramo y tenía que ser sí o sí. Hubo un año que perdí un podio con Evans en el último tramo, estaban allí esperándome todos y me sentí muy mal durante muchos días, así que hoy me daba igual que granizase o nevase, o llegaba tercero o dejaba el coche por ahí…".

Uno de los amigos que vino a ver a Dani fue su vecino e íntimo amigo, el piloto de MotoGP Fabio Quartararo, que está cerca de ganar su primer mundial de la máxima categoría.

"Aprecio mucho que haya venido todo el mundo, mi familia que me sigue siempre, la gente que me sigue desde casa que no han podido venir y también a Fabio, que me dijo ’tienes que hacer un podio’. Le agradezco mucho que haya venido porque sé que tiene una agenda muy apretada y es todo un detalle, pero los amigos hacen esas cosas por los amigos", comentó el español.

Sordo, que renovó su vinculación con Hyundai Motorsport hace pocas semanas, contó con el apoyo de Andrea Adamo, responsable del equipo, que declaró que había renovado a Dani por cosas como estas, aunque el cántabro restó importancia a las palabras de su jefe.

"Lo que diga Andrea claro que me importa, porque al final es mi jefe, a veces, porque otras veces se pone un poco pesado (risas)", dijo. "Me gusta que hablen bien de mí, pero el tema funciona así, si llevas muchos años corriendo y sigues, cuando dices que es tu último la gente empieza a tener miedo y te pregunta si te vas a retirar. Funciona así: si dices que te vas a retirar, pues te dicen que no te puedes retirar y si continuas, que si llevas muchos años".

La próxima cita del Mundial será en Monza, en el rally que cierra la temporada el próximo mes de noviembre, donde Sordo volverá a ser uno de los tres pilotos del equipo Hyundai.

"En Monza trataré de estar cerca, luchando por la victoria y creo que también podemos estar delante y vamos a ir a por todas" dijo para terminar.