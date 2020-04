Sordo: "Es una decepción no estar en Portugal e Italia"

La crisis del COVID 19 también está golpeando al WRC y este jueves se anunciaba la cancelación definitiva del Rally de Portugal. El evento tenía que celebrarse originalmente del 21 al 24 de mayo, pero se aplazó de manera indefinida a finales de marzo ante la posibilidad de que la pandemia avanzase.

El Rally de Cerdeña permanece aplazado sin fecha en este momento, por lo que ahora mismo el Mundial rallies no se reanudaría hasta el 16 de julio en Kenia.

Esta situación afecta de lleno a Dani Sordo, quien tenía ambas pruebas programadas entre las siete del WRC que disputará con Hyundai a lo largo de 2020.

"Lo más importante ahora es superar esto, para que pronto reiniciemos los rallies como de costumbre", comenta el ganador en Cerdeña el pasado año. "Es una decepción no estar en Portugal e Italia, porque son algunas de mis pruebas preferidas. Es una pena perderlas, pero más triste es esta situación. A todos los que están en casa, les doy las gracias por permanecer allí durante mucho tiempo y espero que todo vuelva a la normalidad lo antes posible".

El piloto cántabro está aprovechando para hacer cosas diferentes mientras dura el confinamiento.

"Afortunadamente, la situación aquí no ha sido tan mala como en otras áreas, pero ha sido importante tratar las cosas con seriedad y respetar las normas. Me he mantenido a salvo y también estoy haciendo todo lo posible para mantenerme en forma y ocupado. Estaba haciendo un buen gimnasio, pero en este momento está a medio terminar. He tratado de hacer ejercicio una vez al día y luego hacer trabajos en la casa. He estado ocupado con entrevistas y también cocinando. Conseguí un simulador, pero no es algo con lo que realmente haya jugado antes", explica.

Pese al aislamiento, Sordo no pierde el contacto con su equipo.

"Tuve una conversación por Instagram con Carlos [del Barrio, su copiloto] ya que no solemos hablar mucho entre eventos. He hablado con Andrea [Adamo, jefe de Hyundai] y Alain [Penasse, team manager] pero creo que también sería bueno para todos los pilotos tener un chat en vídeo juntos. ¡Sería divertido!", concluye.