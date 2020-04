Sordo: "Si Alonso quisiera correr en el WRC, lo haría bien"

Dani Sordo fue protagonista este lunes de un directo en el Instagram del Rally RACC en el que respondió a las preguntas de los aficionados. El piloto cántabro habló de la situación que está viviendo el planeta por la pandemia el coronavirus, pero también se aventuró desvelar algunas de sus opiniones.

"Se está empezando a hacer un poco largo el estar encerrados en casa. Estoy en Santander y hago cosas en casa, cocino, entreno... Pero echo de menos la libertad de poder ir a ver a los amigos, pasear por la calle o comer un buen pescado o una buena carne en algún sitio. Ahora cuando sales a comprar te sientes como si estuvieras haciendo algo malo. Esperemos que evolucione la situación y acabe pronto todo esto", comentó el de Hyundai.

Al respecto de la moda del simracing estas semanas ante el confinamiento en casa de los pilotos, Sordo reconoce que se va a apuntar a ella y que ya ha pedido un simulador para su casa, pero que no tiene mucha práctica.

"He encargado uno. No tengo mucha experiencia, pero, ahora que estamos encerrados en casa, hay que intentar salir del paso como sea", añadió.

Los aficionados le preguntaron por Fernando Alonso, que el pasado enero debutó en el Dakar con Toyota y Marc Coma de copiloto. Algunos quisieron saber cómo cree Sordo que lo haría en rallies el bicampeón del mundo de F1.

"Lo haría bien en todo lo que se proponga, es muy rápido y tiene muchísimo talento. En el Dakar ha demostrado que tiene velocidad, el único handicap para él sería el desconocimiento del terreno. Pero, si se lo preparase bien, le dejaran entrenar los tramos y hacer varios test, se metería muy arriba, seguro. Con lo acostumbrado que él está a la velocidad, sentiría que va despacio en un WRC", aseguró.

Precisamente, a él siempre se le ha considerado un especialista en asfalto, pero parece haber subido el listón en tierra en los últimos años y, de hecho, su segunda victoria en el Mundial llegó en Cerdeña en 2019, sobre la tierra.

"La verdad es que estoy disfrutando como nunca corriendo en tierra. Rallies como Portugal o el Serras de Fafe, donde me he encontrado muy a gusto desde que lo corrí por primera vez el año pasado, me motivan más ahora que un rally de asfalto", reconoció.

"No soy más que nadie por pilotar un coche de rallies. Me gusta conducir y se me da bien, nada más. Hago algunas cosas bien, e intento hacer las cosas siempre al 100%, pero, sobre todo, hay que agradecer a los aficionados por todo el apoyo que me dan siempre".

A Sordo también le preguntaron por dos de los tres 'gallos' del WRC actual, Ott Tanak y Thierry Neuville, ahora compañeros de él en Hyundai.

"A Ott le tengo bastante cariño y respeto. Aunque en la televisión da otra imagen, es un tío bastante campechano, muy de pueblo, como yo. Tenemos estilos de vida parecidos: se conforma con poco, le gusta estar en casa, hacer cosas en el campo, en el jardín... Thierry es otro estilo de persona, son completamente diferentes, pero ha madurado mucho y está trabajando muy bien", aceptó.

