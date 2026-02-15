Solberg dice que "no merecía más que el cuarto puesto" en el Rally de Suecia

Oliver Solberg afirma que no merecía más que el cuarto puesto en el Rally de Suecia del WRC 2026, tras admitir que le sorprendió lo difícil que resultó abrir pista en el orden de salida. El joven talento llegó a su cita de casa con la moral por las nubes tras conseguir una sensacional victoria en Montecarlo el mes pasado, lo que había aumentado las expectativas de cara a una prueba de local en la que ya había ganado tres veces en WRC2.

Tras sorprender al parque de asistencia del Mundial de Rallies al ganar en sus dos participaciones en la categoría Rally1 con Toyota hasta la fecha, Solberg tuvo que abrir las carreteras en la máxima categoría por primera vez en Suecia.

La prueba comenzó bien para el corredor de 24 años, que ganó el tramo inaugural del jueves. Sin embargo, su progresión se vio frenada por una salida de pista en la tercera etapa, de la que aun así resultó muy afortunado. La pérdida de solo 30 segundos relegó al piloto de Toyota al sexto puesto de la clasificación general.

Solberg consiguió remontar hasta la cuarta plaza al final, pero le costó encontrar las sensaciones y la confianza necesarias para dar el máximo en los tramos cubiertos de nieve. No obstante, el sueco salió de la prueba con 17 puntos, a 13 del ganador del Rally de Suecia y compañero de equipo, Elfyn Evans, en la clasificación del campeonato.

"Siempre tengo muchas expectativas puestas en mí mismo. Me exijo mucho, pero creo que este fin de semana ha sido una buena curva de aprendizaje para comprender lo que supone ser el primero en salir", afirmó Solberg. "No esperaba que fuera tan difícil ni tan resbaladizo, y creo que el error del viernes y la posición de salida me pusieron en desventaja durante todo el fin de semana. Hoy ha ido bien y he hecho todo lo que he podido, pero la Power Stage ha sido complicada, diría yo, y he cometido algunos pequeños errores".

Oliver Solberg, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

"Después del viernes, tengo que estar contento, ya que no creo que merezca más que la cuarta posición. Sin el error, podría haber quedado tercero, pero eso es fácil de decir ahora. Ha sido un buen fin de semana de aprendizaje y he sumado buenos puntos para el campeonato".

"Tengo que decir que ha sido un fin de semana complicado y que nunca he encontrado realmente las sensaciones ni el ritmo. Pero tampoco quería esforzarme demasiado durante el resto del fin de semana, porque nunca he tenido esas sensaciones y no quería forzar. La velocidad está ahí, pero siempre ha sido complicado por las tardes, con esta posición de salida", siguió.

Cuando se le pidió que explicara cómo había pasado de ser intocable en Montecarlo a luchar por encontrar las sensaciones al volante en Suecia, añadió: "Es la primera vez con el coche [aquí], y este ha sido el rally en el que menos preparación he tenido si lo comparamos con Estonia y Montecarlo".

"Era la primera vez que salía primero en el orden de salida, fue un viernes complicado, y no conseguí sentirme bien durante el resto del fin de semana. Creo que ha sido una buena curva de aprendizaje".

El próximo reto de Solberg será el Rally Safari de Kenia (12-15 de marzo), una prueba en la que el actual campeón del mundo, Sébastien Ogier, volverá a pilotar.