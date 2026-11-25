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Skoda estudia dar el salto a la máxima categoría del WRC en 2027

¿Podría el Mundial de Rallies contar con cuatro marcas que desarrollen kits Rally1 para 2027?

Tom Howard

Publicado: 25 nov 2026, 15:28

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Skoda Motorsport está estudiando la posibilidad de desarrollar un kit Rally1 que permita a su coche Rally2 competir en la máxima categoría del Campeonato del Mundo de Rallies el próximo año.

El nuevo reglamento técnico de 2027 ofrece a los fabricantes de Rally2 la oportunidad de actualizar sus coches para que puedan competir como Rally1 mediante el kit de actualización que la FIA presentó en junio de este año.

El kit, con un coste de 7.500 euros, incluye nuevos paragolpes delanteros y aletas, así como un alerón trasero mejorado. El coche será 10 kilogramos más ligero que el Rally2 estándar y también contará con una brida del turbo de 33 mm, en consonancia con los Rally1 puros de 2027, que ofrecerán entre 10 y 15 caballos más de potencia que los actuales Rally2. Según el reglamento de la FIA, los fabricantes que opten por desarrollar nuevos coches Rally1 deberán participar en al menos 10 pruebas del WRC en 2027 con un mínimo de dos vehículos.

Skoda se ha convertido en una de las marcas dominantes en la categoría Rally2 y este año ha llevado a Robert Virves a conquistar el título de pilotos del WRC2. En julio, la firma checa alcanzó el hito de vender su unidad número 300 del Fabia RS Rally2.

Aunque todavía no ha definido sus planes para 2027, la marca se mostró inicialmente contraria a la idea de desarrollar un kit Rally1, pero ahora ha confirmado a Motorsport.com que está estudiando esa posibilidad. Sin embargo, si Skoda decide apostar por el kit, el coche actualizado no estaría listo para la cita inaugural de la temporada, en enero, en Montecarlo.

"El kit es algo que estamos considerando, pero por ahora no hay una decisión definitiva. Desde luego, no es posible tenerlo listo para el Rally de Montecarlo", declaró un portavoz de Skoda Motorsport.

Skoda WRC 2 car

Photo by: Red Bull Content Pool

M-Sport fue el primero en apostar por la opción del kit Rally1, al decidir actualizar su Ford Fiesta Rally2 de cara a 2027. El equipo británico tiene previsto alinear tres unidades de su Fiesta equipadas con el kit Rally1 en la cita inaugural de la temporada en Montecarlo para enfrentarse a los coches de 2027 desarrollados por Toyota y el preparador Project Rally One.

La semana pasada, la Comisión del WRC anunció sus planes para diferenciar aún más las categorías del campeonato el próximo año, de modo que únicamente los coches Rally1 podrán optar al máximo título del Mundial gracias a la creación de la categoría WRC1. Se trata de una medida que parece responder al objetivo de simplificar la competición para los aficionados y animar a los fabricantes de Rally2 a apostar por los kits de actualización para 2027.

Diversas informaciones procedentes de Italia apuntan a que Lancia ha estado probando un kit de actualización Rally1 para su Ypsilon HF Integrale Rally2, que podría hacer acto de presencia en Montecarlo, siempre y cuando complete el proceso de homologación de la FIA. El programa de competición para clientes de Lancia ha sobrevivido al recorte de los programas automovilísticos con apoyo oficial que su empresa matriz, el Grupo Stellantis, ha llevado a cabo esta semana.

Por su parte, Hyundai ha trabajado intensamente a lo largo de este año en el desarrollo de una nueva versión Rally2 de su i20 N, a la que podría incorporar un kit que le permitiera competir en la categoría Rally1 el próximo año. Tanto Lancia como Hyundai todavía no han confirmado oficialmente sus planes para 2027.

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