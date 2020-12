Ogier: "No es momento de saltar; el mundo vive una situación difícil"

Sébastien Ogier se impuso en el Rally de Monza 2020, última cita de la atípica temporada del WRC por la COVID-19, y selló su séptimo mundial de la especialidad junto a Julien Ingrassia.

El francés no partía como favorito este fin de semana, ya que contaba con 14 puntos de desventaja frente a su compañero en Toyota Elfyn Evans, pero salió con el cuchillo entre los dientes desde el jueves.

Un accidente del piloto galés en la tarde del sábado puso patas arriba el campeonato y dejó casi en bandeja el título a Ogier. El francés sentenció este domingo su séptima corona controlando el ritmo en los complejos tramos dentro del Autódromo de Monza.

"Obviamente me siento muy bien. No vinimos aquí con el título en la mano. La temporada definitivamente ha sido especial, mucho más corta de lo esperado pero, como dije, al cruzar la línea de meta hoy, por supuesto que estoy feliz, pero no salté en el aire. No es el momento para eso, creo que el mundo entero está en una situación difícil, mucha gente está sufriendo en este momento, así que tengo que ser decente, ya sabes", comentó el heptacampeón en Monza.

"Por supuesto, disfruto de que hayamos hecho nuestro trabajo bastante bien, pero espero que pronto podamos celebrar más".

Por su parte, Ingrassia, copiloto de Ogier, añadió: "Estamos muy orgullosos y felices de nuestro ritmo, de la forma en que gestionamos esta temporada con un nuevo equipo, un nuevo coche. Sabemos lo que significa, necesitas mucha adaptación, mucho tiempo para hacer algunos ajustes en el coche, necesitas entender cómo funciona el equipo también en sí mismo y estar bien coordinados con ellos".

"Pero con toda la experiencia que tenemos del pasado, nos las arreglamos para reunir todo eso. Estoy muy contento esta noche porque... sí, está bien, solo fueron unas pocas rondas este año, pero aun así ha sido una gran batalla. Todos nuestros rivales están aquí y no nos han hecho la vida fácil, así que estoy muy orgulloso de este título y de la forma en que hemos trabajado con el equipo".

Ambos no tuvieron una temporada sencilla, ni mucho menos dominante, tal y como explicó Ogier en Monza.

"Esta corta temporada ha sido... Con Julien, hemos estado bastante contentos con la actuación que hemos tenido. Por supuesto, uno de los malos momentos fue el Rally de Turquía para nosotros, donde perdimos el liderato del campeonato. Después de eso, sin saber cuántos eventos quedaban, nunca fue un reto fácil remontar. Veníamos aquí con esta desventaja de 14 puntos sabiendo que la única oportunidad que teníamos era presionar al máximo a Elfyn e intentar ganar el rally y obligarle a sumar puntos si quería seguir en cabeza", aseguró el campeón del mundo 2020.

"Al final, nos fue bien, pero tampoco salté por los aires porque era mi compañero de equipo el que estaba en la cuneta y en ese momento perdimos también el título de fabricantes, así que fue... no pude disfrutarlo. Pero personalmente, por supuesto, supuso que si terminaba el trabajo este fin de semana, podría estar hoy hablando del séptimo título. Así que por supuesto estoy muy contento con eso y muy contento por todo el equipo".

