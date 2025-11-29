Sebastien Ogier, nueve veces campeón del mundo del WRC, ¡iguala a Loeb!

En el WRC, y en el deporte del motor en general, nada se puede dar por hecho, incluso cuando parece fácil. Pero la facilidad es siempre una ilusión. Sí, todo lo que Sébastien Ogier tenía que hacer fue superar los 16 km de la Power Stage. Sí, durante todo el fin de semana, el francés dio la sorprendente impresión de dominar la materia. No, nada se daba por descontado, y es una nueva hazaña que no hay que subestimar en absoluto la que acaba de escribirse, al igual que la historia.

Sébastien Ogier y su copiloto Vincent Landais se mostraron sólidos hasta el final de un Rally de Arabia Saudí lleno de etapas complicadas, ¡y se han asegurado el billete ganador al que ni siquiera aspiraban al principio de la temporada! Tenían que llegar al final de la prueba sin correr demasiados riesgos, ya que la compleja escala del campeonato dejaba la puerta abierta a cualquier cantidad de escenarios. Pero se habían allanado el camino al entrar "en boxes" con precisión en el mejor momento: en la penúltima especial, donde casi todo el mundo se abalanzó sobre ellos.

De vuelta a la tercera posición de la general y bien situados en la clasificación especial del "Súper Sábado", los dos hombres dieron en el clavo en la Power Stage, con una precisión impecable al ceder 7.2s ante Elfyn Evans, que necesitaba 8 segundos para tener aún alguna esperanza en la clasificación del día.

Loeb agranda su leyenda en el WRC

Sébastien Ogier y Vincent Landais firmaron una actuación perfecta. Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

Mientras Vincent Landais, de 34 años, ha visto recompensado su trabajo de la mejor manera posible, Sébastien Ogier ha adquirido, guste o no, un poco más el estatus de leyenda. Este noveno título mundial le iguala a Sébastien Loeb en ese sentido.

También consagra una obsesión por el rendimiento que ni siquiera un programa parcial puede superar. Ganador en 67 ocasiones en el WRC, coronado en 2013, 2014, 2015 y 2016 (Volkswagen) en 2017 y 2018 (M-Sport) luego en 2020 y 2021 (Toyota), añade la línea que le une definitivamente al hombre que hasta ahora era considerado el maestro de la disciplina.

Cada uno en su época, cada uno con su registro, cada uno con su carácter. No es momento de comparaciones, sino del homenaje que debe rendirse a un título indiscutible. Para reclamar esta corona, que no era realmente un objetivo hace unos meses, Sébastien Ogier simplemente demostró que era el jefe, que era el más fuerte, borrando del mapa al desafortunado Elfyn Evans, que nunca dio realmente la impresión de creérselo él mismo, más allá de un arrebato final en la Power Stage.

Neuville gana el Rally de Arabia Saudí 2025 del WRC

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto de: Massimo Bettiol - Getty Images

Mientras unos competían por el título, otros compartían los honores. En una temporada dominada por Toyota, el vigente campeón del mundo, Thierry Neuville, finalmente concluyó una agotadora campaña con cierta ligereza, dando a Hyundai su segunda victoria del curso, en ausencia de Martins Sesks, quien finalmente se vio obligado a retirarse tras brillar con fuerza los días anteriores.

Adrien Fourmaux tendrá que esperar un poco más para obtener su victoria. Puede reflexionar durante mucho tiempo sobre el incomprensible error que cometió el día anterior, que le valió una penalización. Pero está en su mejor momento, como demuestra este podio junto a los campeones.

Scratchs del sábado en arabia saudí SS15 16,39 km Thahban 1 A. Fourmaux SS16 33,28 km Asfan S. Ogier SS17 16,39 km Thahban 2 (Power Stage) E. Evans

Rally de Arabia Saudí 2025 del WRC - Clasificación final

Pos. PilotO Coche TIEMPO / DIFERENCIA 1 T. Neuville Hyundai 3h21'17"3 2 A. Fourmaux Hyundai +54"7 3 S. Ogier Toyota +1'03"3 4 S. Pajari Toyota +1'51"7 5 T. Katsuta Toyota +1'59"9 6 E. Evans Toyota +3'43"9 7 K. Rovanperä Toyota +5'31"5 8 G. Munster M-Sport Ford +7'07"2 9 J. McErlean M-Sport Ford +8'30"5

Super Sábado del Rally de Arabia Saudí 2025 del WRC

1 S. Ogier Toyota 5 pts 2 E. Evans Toyota 4 3 T. Neuville Hyundai 3 4 A. Fourmaux Hyundai 2 5 S. Pajari Toyota 1

Power Stage del Rally de Arabia Saudí 2025 del WRC

1 E. Evans Toyota 5 pts 2 S. Ogier Toyota 4 3 O. Tänak Hyundai 3 4 K. Rovanperä Toyota 2 5 T. Katsuta Toyota 1