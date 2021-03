Sébastien Loeb y Daniel Elena se separan después de 23 años

La alianza entre el nueve veces campeón del WRC, Sébastien Loeb, y Daniel Elena, parecía eterna, pero después de 23 años de éxitos, especialmente en el Mundial de Rallies, aunque también con varias victorias de etapa en el Dakar, ha llegado a su fin este martes 16 de marzo de 2021, tal como lo anunciaron los dos competidores en sus redes sociales.

"Después de cinco Dakar juntos y después de las negociaciones con el equipo [Prodrive], llegamos a la conclusión de que podría ser bueno intentar algo diferente", publicó Loeb en su cuenta de Twitter este martes por la tarde.

Este mensaje siguió, unos minutos antes, a un vídeo en un tono mucho menos comedido de Daniel Elena, publicado íntegramente en su página de Facebook. El monegasco, visiblemente molesto por la situación, apuntó abiertamente a Prodrive, que diseñó y construyó el BRX Hunter del equipo Bahrain Raid Xtreme para el último Dakar.

“Hoy recibí una llamada de Seb a las 11:45 de la mañana diciéndome que no competiría conmigo”, dijo el monegasco. “En el Dakar o cualquier otra cosa, porque Prodrive decidió que no estaba haciendo el trabajo, que no estaba lo suficientemente motivado, que no tenía suficiente experiencia, que este año cometí demasiados errores de navegación”.

El navegante cargó duramente contra Prodrive y dijo que antes de que lo culparan a él, era necesario hacer un análisis interior.

“Tu coche no está hecho para ganar, eres un equipo que no está estructurado, no me escucharon. Yo pasé horas con mi ingeniero para decir qué hacer, no para intentar ganar solo un Dakar, sino para tener un coche sólido. Pero no escucharon los consejos, ya fueran míos, de Nani Roma o de Seb. Hicieron lo que quisieron y es normal porque es su filosofía, porque son Prodrive, quienes ‘ganan todo".

"Lo último que ganaron en el WRC fue en 2003 con [Petter] Solberg. Desde entonces, lo ganamos todo Loeb y Elena. En el Dakar yo hice mi parte. Cometí algunos errores este año en la navegación, pero todos lo han hecho”.

“Ahora han logrado poner fin a 23 años de complicidad, de hacernos dudar y de separarnos. Yo solo les digo '¡bravo!".

"Seb, no tengo nada en tu contra, siempre estaré detrás de ti, siempre seremos amigos. Te deseo mucha suerte con tu futuro copiloto y los ingleses, el equipo Prodrive”.

En 23 años de colaboración, los dos hombres acumularon uno de los logros más impresionantes en la historia del automovilismo, con nueve títulos consecutivos del WRC entre 2004 y 2012 en Citroën y un total de 79 victorias de rallies entre 2002 y 2018.

Revive algunos momentos del dúo Sébastien Loeb y Daniel Elena

Podio: Sébastien Loeb y Daniel Elena, Citroën DS3 WRC, Citroën Total World Rally Team 1 / 15 Foto de: Citroën Communication #305 Bahrain Raid Xtreme Hunter: Sebastien Loeb, Daniel Elena 2 / 15 Foto de: A.S.O. #305 Bahrain Raid Xtreme Hunter: Sebastien Loeb, Daniel Elena 3 / 15 Foto de: Red Bull Content Pool #305 Bahrain Raid Xtreme Hunter: Sebastien Loeb, Daniel Elena 4 / 15 Foto de: Red Bull Content Pool #305 Bahrain Raid Xtreme Hunter: Sebastien Loeb, Daniel Elena 5 / 15 Foto de: Bahrain Raid Xtreme team Podio: Ott Tänak, Martin Järveoja, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC, Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Citroën World Rally Team Citroen C3 WRC, Sébastien Loeb, Daniel Elena, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 6 / 15 Foto de: Austral / Hyundai Motorsport Sébastien Loeb y Daniel Elena, Citroën DS3 WRC, Citroën Total World Rally Team 7 / 15 Foto de: Citroën Communication Sébastien Loeb, Daniel Elena, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 8 / 15 Foto de: Hyundai Motorsport Sébastien Loeb, Daniel Elena, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 9 / 15 Foto de: Hyundai Motorsport Sébastien Loeb, Daniel Elena, Citroën World Rally Team Citroën C3 WRC 10 / 15 Foto de: Citroën Communication Sébastien Loeb, Daniel Elena, Citroën World Rally Team Citroën C3 WRC 11 / 15 Foto de: Citroën Communication #306 PH-Sport Peugeot 3008 DKR: Sébastien Loeb, Daniel Elena, #306 PH-Sport Peugeot 3008 DKR: Sébastien Loeb, Daniel Elena, #245 Yamaha: Nelson Augusto Sanabria Galeano 12 / 15 Foto de: Red Bull Content Pool #306 PH-Sport Peugeot 3008 DKR: Sébastien Loeb, Daniel Elena 13 / 15 Foto de: Red Bull Content Pool #306 PH-Sport Peugeot 3008 DKR: Sébastien Loeb, Daniel Elena 14 / 15 Foto de: Red Bull Content Pool #306 PH-Sport Peugeot 3008 DKR: Sébastien Loeb, Daniel Elena 15 / 15 Foto de: Red Bull Content Pool