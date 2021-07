Ogier da pistas de sus planes para el WRC 2022 con Toyota

El siete veces campeón del WRC va a reducir sus compromisos en los rallies en 2022, y es probable que solo realice una campaña parcial el año en el que el WRC dará la bienvenida a su nuevo reglamento híbrido Rally1.

Sébastian Ogier ha manifestado su deseo de seguir dentro del grupo Toyota el próximo año y ha hablado de una posible participación con la marca japonesa en el Mundial de Resistencia.

Aunque sus planes para 2022 aún no están resueltos, Ogier afirma que tiene la intención de probar el nuevo GR Yaris Rally1 de Toyota y ofrecer su experiencia para ayudar al equipo a desarrollar su apuesta para 2022.

Toyota, junto con Hyundai y M-Sport Ford, ha estado desarrollando este año coches híbridos totalmente nuevos de cara al estreno del nuevo reglamento en 2022.

Por el momento, el ex piloto del WRC y piloto de pruebas de Toyota, Juho Hanninen, es la única persona que ha conducido el nuevo GR Yaris.

"Sí, en algún momento creo que probaré el coche, por supuesto, tanto para tener una opinión sobre él como para intentar ayudar al equipo con mi experiencia, porque mi plan es seguir con este equipo, y haga lo que haga el año que viene todavía quiero ayudarles tanto como pueda", dijo Ogier.

"Seguro que lo haré [probar el coche], pero de momento no hay una fecha concreta. Si no me equivoco, solo Juho [Hanninen] ha conducido este coche".

"Creo que el equipo está trabajando duro y hay mucho por hacer con esta nueva tecnología. Creo que serán seis meses de mucho trabajo para que el equipo esté listo para la próxima temporada".

El jefe de Toyota WRC, Jari-Matti Latvala, afirma que el desarrollo del nuevo GR Yaris va según lo previsto, con más pruebas planificadas que se llevarán a cabo en las próximas semanas.

"Hemos estado trabajando y haciendo pruebas con las unidades híbridas y todo va según lo previsto con el coche de test", dijo Latvala. "Deberíamos estar listos muy pronto para salir con el coche de especificaciones completas en un futuro próximo".

El mes pasado, M-Sport se convirtió en el primer equipo en estrenar al 100% su concepto de Rally1 con la presentación de su Ford Puma en el Festival de la Velocidad de Goodwood.