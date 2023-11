Rovanpera hará una temporada a tiempo parcial en el WRC 2024

Los vigentes campeones de constructores del WRC han anunciado que Kalle Rovanpera, Elfyn Evans, Sébastien Ogier y Takamoto Katsuta seguirán formando su alineación en el próximo año.

Rovanpera, flamante bicampeón del mundo, ha firmado un nuevo contrato multianual con el equipo japonés, pero disputará una temporada a tiempo parcial en 2024.

Evans, que quedó segundo tras Rovanpera en el mundial, disputará una temporada completa junto a Katsuta, mientras que Ogier, ocho veces campeón del mundo, disputará su tercera campaña parcial tras retirarse de la competición a tiempo completo a finales de 2021.

Rovanpera ha explicado que tiene la intención de "recargar las pilas" para las exigencias del WRC el año que viene, antes de regresar a un programa a tiempo completo en 2025.

El piloto de 23 años dio el salto a la máxima categoría del WRC en 2020 con Toyota y desde entonces ha conseguido 11 victorias en su camino hacia sus dos títulos mundiales consecutivos en 2022 y 2023. Este año se convirtió en el sexto piloto en la historia del WRC en defender un mundial.

"Estoy realmente emocionado de haber firmado un contrato de varios años con TGR-WRT y de seguir trabajando con el equipo", dijo Rovanpera, cuyo calendario exacto está por definir.

"El año que viene sólo estaré en algunas pruebas y la razón principal es que llevo 15 años sin parar con coches de rally, que es mucho tiempo, y aunque las últimas temporadas han sido increíbles, por supuesto, también han sido muy exigentes mental y físicamente".

"Así que sentí que ahora sería un buen momento para tomarme un año más tranquilo para recargar las pilas y volver de nuevo a tiempo completo para luchar por el campeonato al 100%".

Tras conseguir un tercer título consecutivo de constructores, el director del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala, dice que no tenía motivos para modificar su alineación de pilotos.

"Estamos muy contentos de mantener nuestra alineación de pilotos para el futuro. Es estupendo saber que tenemos un equipo tan fuerte que se siente a gusto con nuestro coche y con nuestro equipo y que quiere seguir trabajando con nosotros".

"El programa de Kalle será un poco diferente en 2024, pero lo importante para nosotros es que es un piloto Toyota que quiere quedarse en el equipo y seguir disfrutando de su pasión en los rallies".

"Aunque es joven, lleva mucho tiempo conduciendo coches de rally a un nivel importante y cree que una campaña a tiempo parcial sería lo mejor para él ahora, de modo que podamos esperar más años a tiempo completo juntos en el futuro".

"También es estupendo que Seb continúe con nosotros, y significa que, junto con Kalle, tendremos a dos múltiples campeones del mundo como activos en nuestra defensa del campeonato".

"Elfyn nos ha vuelto a demostrar este año que puede ganar rallies y competir por campeonatos, y sabemos que dará lo mejor de sí mismo en cada rally. Taka demostró en el Rally de Finlandia de este año que puede estar ahí arriba en los rallies más rápidos y esperamos poder verle como aspirante a los podios en casi todos los rallies de la próxima temporada."

Tras una temporada mucho más fuerte después de un 2022 sin ninguna victoria, Evans tiene la vista puesta en luchar por el título de 2024.

"Hemos seguido progresando este año. Tengo muchas ganas de seguir haciéndolo y ser mejores en 2024. Tenemos mucho más que conseguir juntos y estoy entusiasmado con el futuro", dijo Evans.

La campaña a tiempo parcial de Ogier era lo esperado, ya que ha disfrutado de la conciliación de la vida laboral y familiar que le ofrece ese rol.

"Me gusta mucho la relación que tengo con todo el equipo y para mí nunca hubo ninguna duda de que quería seguir con el mono de TGR", dijo Ogier. "También disfruto mucho del equilibrio que me ofrece este tipo de programa parcial y la próxima temporada debería ser bastante similar".

Katsuta, que ha sido ascendido al segundo GR Yaris para 2024, está deseando aprovechar la inercia del podio que consiguió este año en Finlandia.

"He aprendido mucho este curso. Hubo algunos rallies que fueron buenos para mí y otros que no lo fueron tanto, pero esos me han hecho más fuerte y espero que me ayuden en el futuro. El año que viene será importante demostrar lo que puedo hacer, e intentaré que sea mi mejor año".