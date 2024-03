Rovanpera cree que el reglamento del WRC para 2025 "no tiene sentido"

El pasado mes de febrero, la FIA dio a conocer una serie de propuestas diseñadas para mejorar el Mundial de Rallies, que incluían cambios generalizados en los reglamentos técnicos y deportivos. Las propuestas, que el organismo rector del automovilismo desea ratificar en junio, incluyen cambios en la categoría Rally1 que se aplicarán en 2025, dos años antes de que finalice el ciclo de homologación acordado. Se eliminará la potencia híbrida de los coches, que también sufrirán una reducción de prestaciones y aerodinámica para acercarlos a los Rally2.

Además, se pondrá a disposición de los coches de Rally2 un kit de mejora, cuyo precio rondará los 5.000 euros, para crear una unidad "Rally2 Plus" capaz de competir con la categoría superior. Esto formará parte de un periodo transitorio hasta que, en 2026, se introduzca el nuevo reglamento del Rally1 -basado en el coche actual pero con un límite de 400.000 euros-, que constituirá la base de la categoría reina a partir de 2027.

Estos cambios técnicos han sido recibidos negativamente por los equipos del WRC, mientras que Thierry Neuville, líder de la general, se ha opuesto firmemente a la propuesta. Además, en declaraciones a los medios en su llegada a Kenia para el Rally Safari de este fin de semana, el bicampeón del mundo Kalle Rovanperä dijo que los cambios en los coches de cara a 2025 no tenían "ningún sentido".

"Sin duda, [los coches] serán menos [agradables de conducir] que ahora. Hay algunas cosas buenas sobre las nuevas ideas, pero también está el tema de los [cambios] que no tienen sentido para mí: hacer un gran lío durante dos años y usar más dinero para hacer dos categorías que nunca serán totalmente iguales o estarán conectadas", empezó diciendo el finlandés.

"Sí, entiendo que [la FIA] quiera más coches en la clase principal en una lista de salida, pero eso es todo. Deberían centrarse ahora en hacer las nuevas reglas para 2027, y entonces quizás con suerte veamos llegar nuevos equipos".

Al ser cuestionado por la necesidad de tener estabilidad en el reglamento, Rovanperä añadió: "Exactamente, eso [la estabilidad] ha sido el problema. Hasta ahora no ha habido un plan real para el futuro, así que no vienen nuevos equipos. Si reduces los costes y haces los coches como quieras, hazlo [para después]. Pero esta fase de transición no la entiendo, realmente".

Parece que la mayoría de los pilotos de Rally1 comparten la misma opinión. El compañero de equipo de Rovanpera en Toyota, Elfyn Evans, también cree que hay que centrarse en 2027. "Personalmente, creo que deberíamos quedarnos como estamos y centrarnos en hacer un trabajo adecuado para 2027. Pienso que hay un gran trabajo por hacer para arreglar esto y creo que, en última instancia, hay un compromiso para los próximos años de todos modos. Debemos olvidarnos de lo que sucederá en las próximas dos temporadas y hacer un plan adecuado para 2027".

Ott Tanak, de Hyundai Motorsport, sugirió por su parte que la decisión de hacer cambios para 2025 "juega en contra" de los fabricantes. "No importa lo que digan los pilotos, se trata más de mantener contentos a los fabricantes. Sólo tenemos fabricantes limitados en este momento, e incluso con la situación en la que estamos ahora estamos trabajando en contra de los fabricantes que se mantienen en este deporte, lo que es un comportamiento un poco extraño", expuso el estonio.