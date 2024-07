Rovanpera, de empezar la semana viendo la NHL a ganar de improvisto en Polonia

Kalle Rovanperä dice que tardará tiempo en darse cuenta de la enormidad de su última victoria en el Rally de Polonia del WRC 2024 como sustituto de última hora, y con una preparación muy limitada. El vigente campeón del mundo fue elegido para sustituir a Sébastien Ogier en la prueba de tierra después de que el legendario piloto francés sufriera un accidente de tráfico durante el reconocimiento, mientras preparaba los anotaciones, aunque afortunadamente no sufrió lesiones graves.

Rovanperä se encontraba muy tranquilo, revisando su moto de agua, mientras que su copiloto, Jonne Halttunen, se estaba haciendo un tatuaje en Estonia, cuando recibieron una llamada del director del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala, para que tomaran un vuelo a Polonia el martes por la noche.

La pareja se dirigió al país centroeuropeo sin la preparación habitual para un rally, consistente en un test previo al evento y en el estudio de vídeos 'on board', y tuvo que someterse a un reconocimiento apresurado de los tramos. Pero, a pesar de las dificultades, el finlandés se hizo con la victoria por 28.3 segundos sobre su compañero de equipo, Elfyn Evans.

"Por supuesto, ahora [la victoria] no se siente muy diferente, porque hemos estado trabajando todo el tiempo y es sólo el resultado del trabajo duro, pero más tarde me daré cuenta [de lo que he hecho]", dijo Rovanperä tras un triunfo que para nada esperaba.

"Estoy bastante cansado, y contento de estar aquí al final, ha sido bastante duro. Tengo que decir que no esperaba mucho, aunque, por supuesto, cada vez que te pones el casco intentas hacerlo lo mejor posible. Tuve una oportunidad. Siempre tienes una oportunidad, pero tienes que contar contigo mismo, y sabía que sería difícil, seguro. Tienes que ir hacia delante e intentarlo todo el tiempo", siguió.

Rovanperä admitió que, a veces, le daba miedo afrontar los tramos sin su habitual preparación, más detallada, pero señaló el cansancio como el aspecto más duro de la semana. El piloto de 23 años reveló que se quedó dormido en su portátil después de trabajar hasta tarde en sus anotaciones para Polonia.

"Creo que el mayor reto fue no haber dormido, y llegar al fin de semana bastante cansado", añadió. "No dormí bien el fin de semana anterior, y el lunes estuve viendo las finales de la NHL con un amigo. A la mañana siguiente, me levanté para el reconocimiento".

"En cuanto al pilotaje, [hice] las primeras pasadas [de las etapas complicadas] tratando de presionar y dejar un margen, porque había algunos lugares en los que nos sorprendieron, lo cual era de esperar. No era tan fácil apretar al máximo, ya que tienes que elegir dónde arriesgar. Tengo que decir que fue bastante inteligente [la forma en que condujimos]. No cometimos ningún error, y todo salió como queríamos", finalizó.

Rovanperä se dirigirá ahora directamente de Polonia a Imola para realizar un test de la Porsche Carrera Cup Benelux.