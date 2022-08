Rovanpera alaba a Hyundai tras su derrota en Finlandia

Cargar el reproductor de audio

El de Toyota luchó para ofrecer a sus aficionados una victoria en el Rally de Finlandia, el que hubiera sido el primer triunfo de un piloto local desde 2017, pero se quedó a 6,8 segundos de un inspirado Ott Tanak en el Hyundai i20 N el pasado fin de semana.

Con desventaja en las carreteras mojadas, el finlandés logró recuperar 21 segundos respecto al estonio después del viernes, para protagonizar un intenso cara a cara a lo largo del sábado y el domingo.

Sin embargo, Kalle Rovanpera no pudo superar a Tanak, que se llevó la segunda victoria de la temporada y la tercera en este país, junto con las de 2018 y 2019. Fue un triunfo inesperado para el equipo Hyundai, ya que fueron derrotados por mucho en Estonia el mes pasado, con casi dos minutos de diferencia respecto a los líderes.

No obstante, el piloto que encabeza la general en 2022, admitió después de la prueba que esperaba a los coreanos mucho más fuertes, y elogió la actuación de Tanak: "Me lo esperaba, ellos [Hyundai] tienen su sitio de pruebas aquí, así que debería tener un mejor coche para este tipo de carreteras".

"Ott [Tanak] estaba pilotando muy bien, muy rápido este fin de semana, y cuando todo el mundo va a fondo, no puedes hacer mucho más", reconoció el finlandés.

Aunque el segundo puesto estuvo teñido con cierta decepción para Rovanpera, el de Toyota declaró que el rally fue todo un éxito, ya que amplió su ventaja en el liderato del mundial. Ahora disfruta de 94 puntos de diferencia respecto a Ott Tanak, que ha superado a su compañero de Hyundai, Thierry Neuville, para ser segundo.

"No me enfado tan fácilmente, pero me siento un poco decepcionado porque era el rally de casa, y cuando eres piloto siempre lo quieres ganar", dijo. "A veces no se puede, y no pudimos, pero aun así estoy orgulloso, hicimos un buen trabajo".

"Tengo que estar contento con eso, pienso que estaba bastante claro antes del fin de semana que sería difícil, al igual que ponerse al día", continuó. "Estamos aquí, y la ventaja en el campeonato ha aumentado, tengo que estar contento aunque no hayamos ganado".

"Fui bastante claro [con mi estrategia]. Dije que si parecía que podíamos luchar por la victoria, lo haría, y ayer [el sábado] lo hice lo mejor que pude en duras condiciones, dejando un poco de lado el riesgo", afirmó Rovanpera.

"Seguí mi plan en todo momento, y no hice nada estúpido, así que puedo estar contento con eso, los puntos son realmente buenos", sentenció el líder de la clasificación general de la temporada 2022 del WRC.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!