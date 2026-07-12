Roma completa un hito clave en su búsqueda de una prueba del WRC para 2027

El proyecto de Roma para acoger una prueba del Mundial de Rallies en la temporada 2027 ha dado un paso decisivo tras la celebración, la semana pasada, de una prueba de candidatura constructiva.

El WRC anunció el año pasado sus planes de cambiar la ubicación de su prueba italiana para 2027, de modo que el Rally di Roma Capitale, disputado sobre asfalto, sustituirá a los tramos de tierra de Cerdeña.

Cerdeña ha acogido el WRC todos los años, salvo en 2009, desde que la prueba se trasladó desde San Remo, en 2004. Italia también ha estado representada en el WRC por el Rally de Monza, en 2020 y 2021, cuando estaban vigentes las restricciones por el COVID-19.

La capital ya acoge una prueba del calendario del Campeonato de Europa de Rallies desde 2017, a través del Rally di Roma Capitale, y los organizadores están deseosos de elevar este rally a la categoría del WRC.

La FIA envió una delegación a la edición del Rally di Roma Capitale del ERC celebrada la semana pasada, en la que se impuso la estrella del WRC2 Roberto Dapra, con el fin de evaluar la viabilidad de que la prueba dé el salto a la clase reina.

Para que se tome una decisión definitiva sobre si una prueba cumple los criterios exigidos y puede incluirse en futuros calendarios del WRC, es necesario que se celebre una prueba candidata (rally de prueba) y que la Federación Internacional la considere un éxito.

Roma es uno de los tres nuevos rallies propuestos para el calendario de 2027, junto con Estados Unidos y Gran Bretaña, a través del Rally de Escocia, que esperan recibir la aprobación definitiva de la FIA.

El organismo rector del automovilismo mundial visitó el mes pasado el emplazamiento propuesto para la prueba de Estados Unidos, en Tennessee y Kentucky, mientras que una delegación se desplazará a Escocia para asistir al Grampian Forest Rally, que servirá como evento candidato del Rally de Gran Bretaña, en agosto.

Yohan Rossel Photo by: ERC

El Rally di Roma Capitale de la semana pasada contó con un recorrido revisado, que incluía nuevos tramos asfaltados cerca de Roma y un nuevo parque de asistencia situado en la capital. La FIA destacó "la solidez de su plataforma promocional" que ofrece el tramo superespecial del evento, que discurre junto al famoso Coliseo.

En un informe de la FIA se podía leer: "Al regresar al ERC por novena vez, la edición de 2026 sirvió como una importante evaluación en directo de la capacidad del Rally di Roma Capitale para dar el salto al Mundial de Rallies de la FIA, poniendo de manifiesto el continuo desarrollo del evento a través de un recorrido rediseñado, nuevos lugares emblemáticos en el centro de Roma y nuevos tramos especiales celebrados a la sombra del icónico Coliseo de la ciudad".

"A lo largo de los tres días que duró el evento, los delegados de la FIA colaboraron estrechamente con las autoridades locales y los organizadores implicados en la celebración del rally para evaluar la preparación del Rally di Roma Capitale de cara a un posible salto al WRC".

"Una característica fundamental de la edición de 2026, destacada por la delegación, fue la solidez de su plataforma promocional, que incluyó actividades en el corazón de Roma y una etapa especial en los alrededores del Coliseo".

Rally Italy 2025 Photo by: M-Sport

"La celebración de un rally en un lugar tan emblemático, junto con la gran participación de los aficionados y la visibilidad en el centro de la ciudad, ha demostrado el potencial del evento para acercar el WRC a nuevos públicos", siguieron.

La FIA analizará ahora todas sus conclusiones en las próximas semanas, para determinar si el rally puede incluirse en el calendario del próximo año, algo que probablemente se anunciará en verano.

"Este es otro momento emocionante para los aficionados, que refleja un año de crecimiento para el campeonato en 2026, con pruebas candidatas celebradas en Estados Unidos, el Reino Unido y ahora en la histórica capital de Italia", declaró el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

"Existe un impulso global a favor de los rallies, tanto en los mercados en crecimiento como en los tradicionales, lo que pone de relieve nuestro compromiso de llevar el campeonato a nuevos públicos de todo el mundo. Me gustaría dar las gracias a nuestro club miembro, el Automobile Club d’Italia, a WRC Promoter, a los organizadores locales y a todos aquellos que han colaborado para apoyar este proceso".

"Ahora que la prueba candidata ha concluido, nuestra atención se centra en ultimar nuestros informes y compartir lo aprendido con los organizadores locales", cerró el presidente.

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