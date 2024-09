WRC Chile: Evans se coloca líder tras los problemas de Ogier

Elfyn Evans arrebató el liderato del Rally de Chile a su compañero de equipo en el Campeonato del Mundo de Rallyes, Sébastien Ogier, después de que el francés se viera obligado a cambiar un neumático en la tercera etapa.

Evans impuso su ritmo en las etapas de grava de la mañana para llegar al servicio del mediodía con una ventaja de 2,2s sobre su compañero de equipo en Toyota y actual campeón del mundo Kalle Rovanpera.

Sami Pajari, protegido de Toyota, ascendió a la tercera posición [+6.6s} tras el problema de Ogier, mientras Gregoire Munster colocó a su M-Sport-Ford en la cuarta posición [+6.9s].

Ott Tänak, de Hyundai, fue quinto [+7.3s] por delante de Adrien Fourmaux [+7.4s], con el líder del mundial en estos momentos, Thierry Neuville, séptimo [+13.8s] y su compañero de equipo Esapekka Lappi octavo [18.3s]. El top 10 lo completaron los pilotos de WRC2 Nikolay Gryazin y Oliver Solberg, que podrían ganar con el título de su categoría este fin de semana.

Sólo tres coches superaron con éxito la primera etapa del rally (Pulpería, 19,72 km) antes de que los comisarios se vieran obligados a cancelar la prueba por motivos de seguridad de los aficionados.

De los tres coches que completaron la etapa, fue Ogier el que marcó el mejor ritmo saliendo tercero a la carretera por detrás de Neuville y Tanak.

Ogier fue 9.1 más rápido que Tanak, que a su vez fue 1.4s más rápido que Neuville.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

Neuville se llevó la peor parte al ser el primero en afrontar la etapa y encontrarse con toda la suciedad.

"Para ser sincero, ha sido todo un reto, la adherencia era prácticamente nula. Al principio era como conducir sobre hielo. Sabemos cuál es nuestro objetivo", dijo Neuville, quien también podría ganar matemáticamente el título en Chile.

Los comisarios mostraron bandera roja poco después de que Ogier llegara al final de la etapa, por lo que el resto de los participantes tuvieron que realizar la prueba en modo carretera. Sin embargo, ese tiempo puede ser revisado tras la segunda pasada de la etapa esta tarde.

Los equipos lograron pasar por la segunda etapa (Rere 13,34 km) sin interrupciones y fue Evans quien logró dominar mejor la complicada grava suelta. El galés fue 2,3s más rápido que sus compañeros de equipo en Toyota (Rovanpera y Pajari) para colocarse segundo en la general, a 6,6s del líder del rally, también su compañero, Ogier.

Ogier se aseguró de que Toyota completase el top 4 en la Etapa 2 al ser 3.9s más lento que Evans. El ocho veces campeón del mundo se negó una vez más a hacer comentarios al final de la etapa.

Tanak pareció seguir las protestas de Ogier al final de la etapa, aunque el estonio fue el más rápido de los Hyundai, a 4.1s de la cabeza, pero por delante del dúo M-Sport formado por Fourmaux y Munster.

Lappi tuvo problemas para sacar el máximo partido a su ventajosa posición en la carretera, con el finlandés a 6.6s del liderato. Sin embargo, fue más rápido que Neuville, que sintió que el efecto de limpieza era mucho peor que en la prueba anterior.

Martins Sesks, de M-Sport, fue una décima más lento que Neuville en su Puma no híbrido.

La última etapa del bucle matinal (San Rosendo, 23,32 km) protagonizó el primer momento de drama para los contendientes al campeonato.

El líder del rally, Ogier, estaba apretando al máximo pero se salió en una curva rápida a la derecha y golpeó un talud con la parte trasera izquierda de su GR Yaris, lo que hizo que un neumático se saliera de la llanta. Ogier perdió 1m y 48,5s tras verse obligado a detenerse y cambiar una rueda.

Eso dio el liderato del rally a Evans, que terminó la etapa marcando el segundo mejor tiempo. Rovanpera se llevó la victoria de etapa por una décima de segundo, pero el finlandés admitió que tuvo problemas con el asfalto resbaladizo.

"Para ser sincero, no me siento nada cómodo en estas carreteras. Me lo esperaba un poco, pero cuando está así de seco no se adapta a mi estilo de conducción. Estoy luchando mucho con el coche y con mi conducción", dijo Rovanpera.

Munster, de M-Sport, impresionó al marcar el tercer mejor tiempo por delante de Fourmaux, Pajari, Tanak y Neuville. Las duras condiciones provocaron que Lappi se saliera y chocara contra otro talud, mientras que a Sesks le fue aún peor: se fue largo en una curva a la derecha que provocó un doble pinchazo. Llevando sólo una rueda de repuesto, Sesks y su copiloto Renars Francis optaron por cambiar la delantera izquierda y llegaron cojeando a la meta, lo que les costó más de cinco minutos.

Sesks se detuvo para dejar pasar a sus rivales por el título de WRC2, Oliver Solberg y Yohan Rossel. La pareja estaba por detrás del líder del WRC2, Nikolay Gryazin, antes del bucle de la tarde.