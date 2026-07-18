WRC Estonia: Pajari mantiene su dominio y Neuville amenaza el podio de Fourmaux

Sami Pajari dio este sábado por la tarde varios pasos más hacia su primera victoria en el WRC, ampliando su ventaja sobre Oliver Solberg. Adrien Fourmaux, por su parte, ha visto cómo Thierry Neuville se le echaba encima.

Al igual que por la mañana, el bucle constaba de dos especiales que había que recorrer dos veces, además de una superespecial para cerrar el día. Tras haber cedido dos etapas por la mañana, Pajari se impuso en la Etapa 12 (Kambja, 23,74 km) y le sacó 4.0s a Solberg.

De este modo, recuperó el tiempo que el sueco le había recortado en las dos últimas especiales de la mañana, ampliando así su ventaja a 18.1s en la clasificación, la mayor diferencia desde el inicio del Rally de Estonia.

Fourmaux, autor del tercer mejor tiempo, consolidó su tercera posición por delante de Neuville, que seguía siendo una seria amenaza a solo 7.5s. Sébastien Ogier se quedó en solitario en quinta posición, por delante de Elfyn Evans, Martins Sesks y Esapekka Lappi, quien evitó por los pelos salirse de la carretera en esta especial.

Jon Armstrong y Robert Virves, líder del WRC2, completaban un top 10 del que quedaban excluidos Takamoto Katsuta, víctima de un pinchazo el viernes, y Josh McErlean, obligado a abandonar por la mañana debido a un problema en el tubo de escape.

La Etapa 13 (Otepää, 15,16 km) fue descrita por varios pilotos como una especial con muy poco agarre. Pajari volvió a marcar el mejor tiempo, 3.3s por delante de Solberg y 3.8s por delante de Neuville, quien solo le recortó tres décimas a Fourmaux.

En la Etapa 14 (Kambja, 23,74 km), disputada por segunda vez esa tarde, Pajari chocó contra una piedra, sin daños aparentes, hasta tal punto que eso no le impidió marcar el mejor tiempo de la especial por delante de Neuville, Fourmaux y Solberg, quien también cometió un pequeño error. Las posiciones se mantuvieron sin cambios en la clasificación del rally tras esta especial.

Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe han ganado su primera especial del fin de semana. Foto de: Hyundai

Tras 12 etapas ganadas por Pajari y dos por Solberg, un piloto de Hyundai logró por fin marcar el mejor tiempo en la Etapa 15 (Otepää, 15,16 km). Neuville fue el más rápido, en una situación bastante difícil, ya que su copiloto, Martijn Wydaeghe, tenía que mantener la ventanilla abierta al aterrizar en los saltos.

El belga se impuso a Solberg y Pajari por 2.3s, y recuperó 4.2s en Fourmaux, acercándose a 1.9s del tercer puesto en la clasificación general. Sesks se llevó un pequeño susto al evitar por los pelos un trompo en las últimas curvas de la especial.

Oliver Solberg ganó la Etapa 16 (1,76 km), la superespecial que cerraba la jornada, y no había cambios en el duelo entre Fourmaux y Neuville, ya que ambos marcaban el mismo tiempo, a 0,6s de Solberg. Por su parte, Pajari cedía 0,8s y mantenía una buena ventaja en la clasificación general, cuyo top 10 no había variado.

Los pilotos solo tendrán que disputar dos especiales el domingo, dos pasadas en un recorrido de 24,39 km, la más larga del rally. Habrá nuevos retos en juego con los cinco puntos del Super Sunday, la clasificación acumulada de estas dos especiales, y los de la Power Stage, la última especial del fin de semana en Estonia.

Sábado, 18 de julio de 2026 ETAPA 12 23,74 km Kambja 1 S. Pajari ETAPA 13 15,16 km Otepää 1 S. Pajari ETAPA 14 23,74 km Kambja 2 S. Pajari ETAPA 15 15,16 km Otepää 2 T. Neuville ETAPA 16 1,76 km Tartu O. Solberg

Rally de Estonia - Clasificación tras la Etapa 16

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 S. Pajari Toyota 2h 08' 34" 0 2 O. Solberg Toyota +25"0 3 A. Fourmaux Hyundai +52"1 4 T. Neuville Hyundai +54"0 5 S. Ogier Toyota +1'32"8 6 E. Evans Toyota +2'02"9 7 M. Sesks Ford M-Sport +2'16"3 8 E. Lappi Hyundai +2'42"0 9 J. Armstrong Ford M-Sport +3'03"2 10 R. Virves Skoda (WRC2) +7'07"2