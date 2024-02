WRC Suecia: Rovanpera marca el ritmo en su regreso al campeonato

El bicampeón del mundo, en la primera salida de su temporada a tiempo parcial en el WRC 2024, lideró las pantallas de cronometraje en la primera de las 18 etapas de nieve previstas para este Rally de Suecia.



Kalle Rovanpera, que salía séptimo a rodar, marcó un tiempo 1,4 segundos más rápido que su compañero de equipo en Toyota, Takamoto Katsuta.



"Siempre es bueno cuando el tiempo está en ese lado del reloj", dijo el piloto finlandés.



Toyota ha conseguido un triplete en la primera especial disputada bajo el cielo iluminado sueco. Elfyn Evans, que salía segundo, marcó el tercer mejor tiempo, a 0.6s de Rovanpera. Ott Tanak, de Hyundai, y Adrien Fourmaux, de M-Sport, que marcaron tiempos idénticos y se han situado en la cuarta posición empatados (+2.1s).

La primera etapa del Rally de Suecia 2024 para Tanak no fue la más cómoda: "Justo en la primera frenada, mi tuerca se enganchó en el otro lado de la correa, así que fue un poco mal", dijo.



Líder del campeonato y primero en salir a la carretera, Thierry Neuville tuvo problemas para generar tracción con su i20 N, lo que provocó que el belga registrara un tiempo a 2.7s.



"Tenemos que trabajar un poco en el coche para conseguir un poco más de tracción mañana", dijo Neuville. "Tenemos que conseguir buenos puntos de frenada, me estaba costando un poco".



Esapekka Lappi, de Hyundai, fue sorprendentemente lento en comparación con sus rivales, ya que el finlandés cedió 4.6 segundos en su regreso al campeonato como piloto a tiempo parcial.



"No lo sé. Supongo que hoy nos demuestra que no tenemos suficiente agarre", dijo Lappi.



Gregoire Munster, de M-Sport (+8.4s), marcó el octavo mejor crono, por delante del primer piloto de Rally2, Oliver Solberg, que se quedó a sólo 0.4s del Puma de Rally1 de Munster. El top 10 lo completó el piloto del Toyota GR Yaris Rally2, Roope Korhonen.



El rally continuará el viernes, con todas las tripulaciones tendrán que enfrentarse a siete etapas, que conforman un total de 107,90 kilómetros.

Rally de Suecia - Clasificación tras la Etapa 1

Piloto Equipo Tiempo /Diferencia 1 K. Rovanpera Toyota 3:18.3 2 T. Katsuta Toyota + 1.4 3 E. Evans Toyota + 2.0 4 O. Tanak Hyundai + 2.1 5 A. Fourmaux M-Sport + 2.1 6 T. Neuville Hyundai + 2.7 7 E. Lappi Hyundai + 4.6 8 G. Munster M-Sport + 8.4 9 L. Bertelli Toyota (privado) + 15.2

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

