WRC Kenia: Solberg se mantiene en cabeza tras una mañana caótica

Tras la jornada más larga del Rally Safari de Kenia y el aumento del interés en la lucha por la victoria, las condiciones adversas volvieron a poner en aprietos a los pilotos del WRC.

La etapa matinal de este sábado comenzó con una especial de Soysambu fiel a la reputación del Rally Safari. Los primeros tramos estaban cubiertos de un barro pegajoso, lo que hacía que las trayectorias fueran impredecibles y complicaba la tracción.

El aspecto del terreno cambió notablemente en la segunda mitad del recorrido. La pista, más seca, se transformó en un terreno muy agresivo para los coches, con grandes surcos en algunas curvas y profundas roderas.

En estas condiciones, Thierry Neuville nunca pareció encontrar el ritmo adecuado, perdiendo tiempo frente a los más rápidos. Sin embargo, el golpe más duro lo sufrió Sébastien Ogier. En plena remontada tras su gran jornada del día anterior, el francés chocó contra una piedra en un tramo rápido, lo que provocó un pinchazo. Obligado a detenerse para cambiar la rueda, perdió unos dos minutos.

Oliver Solberg aprovechó perfectamente la situación. El sueco firmó el mejor tiempo de la etapa con 3.1s de ventaja sobre Elfyn Evans, recuperando terreno al frente de la clasificación general.

¡Pajari se derrumba, Evans abandona!

Elfyn Evans se ha visto obligado a abandonar. Foto de: Toyota Racing

La especial de Elmenteita endureció aún más las condiciones. El recorrido presentaba muchos más tramos extremadamente embarrados, lo que obligó a los pilotos a rodar con mucha precaución en varios puntos. Los problemas no tardaron en sucederse, con Jon Armstrong y Esapekka Lappi sufriendo pinchazos que presagiaban lo que vendría después...

Takamoto Katsuta también pasó por un momento delicado con una pequeña salida de pista. Aunque no sufrió daños graves, el japonés perdió unos diez segundos en el incidente. Por su parte, Adrien Fourmaux siguió atacando. El francés se mostró muy eficaz a pesar de que la parte delantera de su Hyundai estaba cada vez más dañada.

Pero fue Sami Pajari quien mordió el polvo. El finlandés sufrió un fallo grave en el neumático trasero derecho, que literalmente desintegró parte de la carrocería del Toyota. Obligado a detenerse, perdió mucho tiempo y dejó escapar el podio, aunque finalmente pudo reanudar la carrera.

La especial no perdonó a los líderes. Elfyn Evans terminó con un pinchazo, cediendo unos segundos preciosos. Oliver Solberg también pinchó, pero optó por terminar la especial sin cambiar la rueda, lo que le permitió no perder nada frente al galés. Sébastien Ogier reaccionó de la mejor forma posible al firmar el mejor tiempo, por delante de Adrien Fourmaux.

Las condiciones empeoraron aún más en Sleeping Warrior, con un barro cada vez más espeso. Algunos tramos eran casi intransitables y la visibilidad también se convirtió en un problema importante. Lappi sufrió una avería en el limpiaparabrisas, lo que dificultó mucho su rodaje.

Para Elfyn Evans, ocurrió lo peor, ya que dañó primero toda la parte trasera derecha de su coche, sin darse cuenta de inmediato. La situación se agravó posteriormente y finalmente se vio obligado a abandonar.

La última especial también se convirtió en una pesadilla para Adrien Fourmaux. Su Hyundai sufrió un sobrecalentamiento del motor y empezó a echar humo. Además, con un pinchazo, el francés perdió alrededor de 1.40s en el proceso. Thierry Neuville también tuvo importantes problemas técnicos, perdiendo tiempo en una especial que ha puesto en aprietos a los equipos uno tras otro.

Ni siquiera Oliver Solberg se libró. El líder del rally sufrió una avería en el limpiaparabrisas, lo que le obligó a terminar la especial con una visibilidad casi nula. Así, cedió casi un minuto a Sébastien Ogier, quien aprovechó para firmar el mejor tiempo, pero el sueco conservaba sólidamente el liderato de la general con 42,6 segundos de ventaja sobre el francés.

Ante estas condiciones extremas, los organizadores decidieron finalmente interrumpir la especial tras el paso de los Rally1, ya que los equipos de Rally2 no están autorizados a disputarla. El mismo bucle se recorrerá este sábado por la tarde, en condiciones que podrían empeorar si llueve más.

Mejores tiempos del sábado por la mañana ES11 24,94 km Soysambu 1 O. Solberg ES12 18,01 km Elmenteita 1 S. Ogier ES13 18,41 km Sleeping Warrior 1 S. Ogier

Clasificación tras la Etapa 13 del Rally Safari de Kenia 2026 del WRC

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 O. Solberg Toyota 2h13'23"1 2 S. Ogier Toyota +42"6 3 T. Katsuta Toyota +1'33"6 4 T. Neuville Hyundai +2'41"1 5 A. Fourmaux Hyundai +2'41"8 6 E. Lappi Hyundai +4'41"1 7 S. Pajari Toyota +6'21"8