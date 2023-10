WRC Europa: Rovanpera se distancia y Neuville adelanta a Evans

El piloto de Toyota destacó en condiciones de lluvia y marcó los tiempos más rápidos en cuatro de los seis tramos del viernes para conseguir una gran ventaja de 36,4 segundos sobre su máximo perseguidor, Thierry Neuville de Hyundai.

Elfyn Evans subió del octavo al segundo puesto a lo largo del día, pero perdió terreno en la última etapa y cayó detrás de Neuville, a 47,2 segundos del liderato. Evans necesita superar a Rovanpera en el Rally de Europa de este fin de semana para negarle a su compañero de equipo el título del mundo.

Ott Tanak, de M-Sport, logró sobrevivir a las difíciles condiciones para ser cuarto por delante de Takamoto Katsuta, de Toyota, que hizo un sólido pilotaje.

El ocho veces campeón del mundo, Sébastien Ogier, remontó hasta la sexta posición, a 2 minutos y 35,9 segundos del mejor crono después de perder casi un minuto por un problema con los neumáticos en el primer tramo de la jornada. Teemu Suninen y Gregoire Munster ocuparon la séptima y octava posición respectivamente.

Esapekka Lappi, de Hyundai, se retiró cuando iba tercero después de un fuerte accidente en la quinta etapa del viernes. Tanto el piloto como su copiloto Janne Ferm estaban bien.

Después de arrasar en las especiales de la mañana, la racha de Rovanpera se detuvo en la sexta etapa de la jornada (Vlachovo Březí 2 13,66 km). A pesar de que salió el sol, el crono del finlandés fue unos ocho segundos más lento que el que había marcado por la mañana debido a las condiciones de una carretera aún mojada y embarrada.

"Es bastante complicado. A pesar de que el clima se está secando, las etapas están realmente sucias. Espero que este haya sido el peor del ciclo", dijo Rovanpera.

Evans ganó la etapa con 1,1 segundos de ventaja sobre Neuville, que sintió que había exprimido al máximo su coche. El esfuerzo de Evans redujo la ventaja de Rovanpera a 27,5 segundos y amplió su margen sobre Neuville en 2,0 segundos.

Tanak bajó otros 8,6 segundos mientras continuaba sufriendo con la puesta a punto de su M-Sport Puma. Sin embargo, fue más rápido que Ogier y Katsuta, que fue el último en pasar por la ruta, ya que los organizadores se vieron obligados a cancelar la prueba debido a que los espectadores estaban situados en lugares peligrosos y se otorgaron tiempos teóricos a todos los pilotos que aún no habían pasado por la especial.

Rovanpera respondió a la buena actuación de Evans en la séptima etapa (Zvotoky, 23,81 km) y consiguió sacarle 9,7 segundos a su compañero de equipo, que no pudo encontrar el punto óptimo en una carretera bastante resbaladiza. El esfuerzo fue suficiente para que el finlandés se adjudicara su cuarta victoria de etapa en el Rally de Europa

"Tenía un muy mal presentimiento, así que esperaba que él [Kalle] fuera un poco igual, pero claramente no fue así. Para ser sincero, los neumáticos resbalaban mucho", dijo Evans, quien se quedó a 37,2 segundos de Rovanpera.

Neuville también fue 1,7 segundos más rápido que Evans para acercarse a 0,3 segundos del segundo puesto en la general.

Tanak notó que las condiciones estaban empeorando, lo que contribuyó a una pérdida de tiempo de 17,6 segundos, mientras que Ogier, que estaba a 24,6 segundos del ritmo, se vio obligado a completar las etapas de manera segura y sin arriesgar.

El quinto clasificado, Katsuta, salió adelante tras un susto que casi le hizo chocar contra los árboles, para registrar el sexto mejor tiempo. Neuville realizó su mejor actuación del día para ganar la octava etapa (Sumavske Hostice de 23,43 km). El belga se mostró sorprendido por su ritmo, ya que su tiempo de referencia resultó ser 1,1s mejor que el de Rovanpera.

También hubo drama para Tanak, que terminó la etapa sin la palanca de cambios. Aun así, fue capaz de marcar el quinto mejor tiempo, por detrás de Ogier.

"No tuvimos palanca de cambios para los últimos 5 o 7 km. No sé por qué me pasa a mí, probablemente he pasado demasiado tiempo en el gimnasio", dijo Tanak entre risas.

El compañero de equipo de Tanak en M-Sport, Pierre-Louis Loubet, tuvo una etapa para olvidar. El francés ya había recibido una penalización de un minuto y una multa de 1.500 euros por no tener correctamente abrochada la correa del casco en la cuarta etapa, antes de salirse de la carretera. El incidente, que requirió un cambio de rueda, le costó cinco minutos y lo dejó fuera del top 10.

Emil Lindholm, de Hyundai, terminó el viernes como líder del WRC2.

Rally de Europa Central después del TC8

Piloto Equipo Intervalo de tiempo 1 K. Rovanperä toyota 1h13'05"1 2 T. Neuville hyundai +36"4 3 E. Evans toyota +47"2 4 O. Tanak Ford M-Sport +1'30"4 5 T. Katsuta toyota +2'26"8 6 S.Ogier toyota +2'35"9 7 T. Suninen hyundai +2'39"1 8 G.Munster Ford M-Sport +2'59"1