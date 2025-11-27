WRC Arabia Saudí: Evans sufre más que Ogier; Sesks, sorprendente líder

Última prueba del campeonato y escenario de la lucha por el título mundial, el Rally de Arabia Saudí es un descubrimiento para todos. Tras un primer día con una superespecial relativamente anecdótica, los pilotos disfrutaron el jueves por la mañana de un escenario completamente distinto.

El primero de los dos bucles del jueves comenzó con una especial muy desértica y arenosa, sin grandes dificultades y con mucho margen para el ataque. A pesar de la ausencia de verdaderos barridos, Elfyn Evans pagó cara su posición de salida y cedió inmediatamente 14 segundos sobre Sébastien Ogier al admitir que había sido "un poco demasiado conservador". En el scratch, fue el sorprendentemente Martins Sesks quien dio en el clavo al volante de su Ford Puma.

La Etapa 3, también de unos veinte kilómetros, fue una historia completamente diferente. Más técnica, más estrecha, sobre un terreno muy duro con piedras imprevisibles, provocó también un fenómeno de barrido del que el pobre Elfyn Evans sufrió todo el peso. Aunque su rival por el título también se resintió, el galés pareció caer, mientras que Sébastien Ogier admitió haber tomado "muchos menos riesgos".

Aprovechando sus posiciones de salida, Adrien Fourmaux y Sami Pajari continuaron con su buen inicio de jornada, pero fue Martins Sesks quien lo confirmó ampliando la diferencia provisional al frente de la general.

Evans va de mal en peor

Elfyn Evans lo está pasando mal en Arabia Saudí... Foto de: Toyota Racing

En condiciones similares, pero quizás aún más duras, sobre sólo 11 km, la última especial del bucle tampoco perdonó a Elfyn Evans. El líder del campeonato cometió "un error estúpido" al equivocarse de camino y, aunque se recuperó muy rápidamente, volvió a caer y vio cómo Sébastien Ogier le sacaba ocho segundos más, con lo que la diferencia entre los dos era de 22.7s al mediodía.

Mientras Kalle Rovanperä sufría un pinchazo, el duelo dentro entre los aspirantes al título se decantaba, por el momento, a favor del campeón francés, ya que los "jóvenes" se han llevado la mayor parte del pastel de la general gracias al orden de salida.

Sin embargo, Martins Sesks cometió el mismo pequeño error que Elfyn Evans, dejando a Sami Pajari el liderato de la general.

Martins Sesks lidera el Rally de Arabia Saudí con 1.3s de ventaja sobre Adrien Fourmaux y 1.7s sobre Sami Pajari antes de una segundo temido paso por los mismos tramos. Sébastien Ogier es séptimo, justo por delante de Elfyn Evans.

Resultados del scratch del jueves por la mañana SS2 19.36km Al Faisaliyah 1 Sr. Sesks SS3 20,12 km Moon Stage 1 Sr. Sesks SS4 11,33 km Kuhlais 1 S. Pajari

Rally de Arabia Saudí - Clasificación tras la Etapa 4

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 Sr. Sesks M-Sport Ford 39'40"6 2 A. Fourmaux Hyundai +1"3 3 S. Pajari Toyota +1"7 4 O. Tänak Hyundai +14"8 5 T. Neuville Hyundai +17"8 6 T. Katsuta Toyota +19"5 7 S. Ogier Toyota +27"6 8 E. Evans Toyota +50"3 9 N. Al-Attiyah M-Sport Ford +51"4 10 K. Rovanperä Toyota +1'08"0