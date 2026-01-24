Ir al contenido principal

Resumen de la etapa
WRC Rally de MonteCarlo

WRC Montecarlo: Solberg mantiene a raya a Evans y Ogier

Oliver Solberg no tiembla al frente del Rally de Montecarlo 2026 del WRC, tras una mañana del sábado que, sin embargo, volvió a presentar condiciones infernales.

Basile Davoine
Editado:
Oliver Solberg Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Oliver Solberg ha dado un paso más, y no menos importante, al ponerse en cabeza en el Rally de Montecarlo. Mantiene una sólida ventaja, pero las condiciones del fin de semana no permiten relajarse. 

La primera pasada por la especial de La Bréole, la más larga del fin de semana con casi 30 km por recorrer, puso a los competidores sobre aviso. En una carretera cubierta de nieve y hielo, todos los equipos tomaron la misma decisión estratégica al utilizar seis neumáticos con clavos, pero eso no fue suficiente para que la prueba fuera menos delicada.

En un escenario de postal, la conducción se convirtió en una pesadilla, que exigía sobre todo paciencia y vigilancia a un ritmo muy lento. Muy cómodo sobre la nieve al comienzo de la especial, Sébastien Ogier vio cómo la tendencia se invertía ligeramente, sin perder el ritmo: autor del scratch, el francés recortó tres segundos a Elfyn Evans, mientras que Oliver Solberg cedió casi veinte segundos, un escenario que ya esperaba.

"No preparé muy bien mis clavos, así que perdimos tiempo", confesó el líder. A pesar del tiempo recuperado y de una diferencia inferior a un minuto con el líder, Sébastien Ogier todavía seguía considerando que "el primer puesto estaba demasiado lejos" en la general.

 

Solberg apaga el incendio

La Etapa 11, dos veces más corta y ya recorrida el jueves por la noche, ofreció condiciones de transición. Tras el hielo y la niebla, y luego la nieve derretida, la carretera volvió a ser un poco más practicable y permitió recuperar el ritmo en los últimos kilómetros. 

Al igual que en la especial anterior, Sébastien Ogier aprovechó inicialmente las delicadas condiciones, pero la situación volvió a invertirse después. El piloto francés, que describió "numerosos cambios de adherencia", no estaba contento consigo mismo al llegar a meta: "No he sabido aprovechar la mejora de la carretera". Sin embargo, Elfyn Evans sí lo ha hecho, lo que le ha permitido recuperar aire en la lucha por el segundo puesto. 

Oliver Solberg, que había empezado con cautela, volvió a dar un golpe de autoridad para recordar que pretende seguir siendo el líder indiscutible de este Montecarlo. El piloto de Toyota firmó un scratch contundente con 11.4 segundos de ventaja sobre Evans, lo que le permitió volver a situarse en cabeza de la prueba con más de un minuto de ventaja. "Los clavos funcionan ahora, es un poco más fácil", dijo. "Me siento un poco más cómodo ahora, es un poco más fácil".

A mediodía está prevista una segunda pasada por la larga especial de La Bréole, antes de llegar a Mónaco para la Superespecial a primera hora de la tarde. 

Apunta para el resto del fin de semana:

Monaco Clasificación del Rally de Montecarlo tras la Etapa 11 

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia
1 Sweden O. Solberg Toyota 2 h 50 min 57,5 s
2 United Kingdom E. Evans Toyota +1'02"08
3 France S. Ogier Toyota +1'13"1
4 France A. Fourmaux Hyundai +5'36"7
5 Belgium T. Neuville Hyundai +6'31"6
6 Ireland J. Armstrong M-Sport Ford +8'58"2
7 Australia H. Paddon Hyundai +9'52"0
8 France L. Rossel Citroën Rally2 +10'04"9
9 Japan T. Katsuta Toyota +10'11"7
10 Bulgaria N. Gyrazin Lancia Rally2 +10'15"7

