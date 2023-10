WRC Chile: Tanak roza la victoria y dos Hyundai luchan por ser segundo

Ott Tanak llegó al último servicio de la prueba con una ventaja ligeramente reducida de 51.6s sobre su máximo perseguidor, Teemu Suninen, de Hyundai.

Suninen, por su parte, está siendo muy presionado por su compañero de equipo en Hyundai Thierry Neuville (a 58.3s del liderato), después de ganar las dos etapas de la mañana.

Elfyn Evans, de Toyota, completó el bucle en la cuarta posición (+1m19.1s) por delante de su rival por el título Kalle Rovanpera (+2m07.8s), con el tercer Toyota pilotado por Takamoto Katsuta en sexta posición (+4m42.4s).

El domingo comenzó con una rápida aunque técnica pasada por la etapa 13 de 13,20 km, disputada en condiciones nubladas y evidentemente complicadas.

El líder del rally, Tanak, pudo permitirse el lujo de apostar por un enfoque más relajado tras haber acumulado una ventaja de más de un minuto. Superó la primera especial sin problemas, aunque fue 10,8s más lento que el ganador, Neuville, y su ventaja en la general se redujo a 52,3s.

Dispuesto a superar a su compañero de equipo Suninen para hacerse con el segundo puesto de la general en el Rally de Chile, el piloto belga se hizo con la victoria de etapa 4.8s por delante de su compañero de equipo en Hyundai para reducir la diferencia hasta los 9.1s.

"He hecho una buena etapa, he disfrutado. He tenido un par de pequeños sustos, estaba al límite en muchas curvas, pero el coche funcionaba bien, así que he disfrutado", dijo Neuville.

Las esperanzas de Evans de arrebatarle la tercera plaza se vieron truncadas al no poder igualar la velocidad de Neuville y ceder cinco segundos en ese punto. Su rival por el título, Rovanpera, que celebraba su 23º cumpleaños hoy, se mantuvo quinto en la general tras marcar el quinto mejor tiempo de la etapa.

Sin embargo, Gregoire Munster, debutante en el M-Sport de Rally1, se vio envuelto en un drama antes del inicio de la etapa al verse involucrado en un accidente de tráfico que dañó su Puma.

"Justo antes de repostar fuera de servicio tuvimos un accidente de tráfico con un coche, así que nos asustamos un poco por los daños del lado derecho", dijo Munster.

La etapa 14 (El Ponen, de 13,86 km), fue un ensayo general para la Power Stage que pondrá punto y final al rally, y la ganó de nuevo Neuville. El piloto de Hyundai superó a su compañero de equipo Suninen por 2,4s bajando a 6,7s la diferencia entre ambos antes del último bucle de la tarde.

Tanak fue el tercero más rápido, mientras que Evans y Rovanpera completaron los cinco mejores puestos de la etapa.

En WRC2, el piloto de Toksport Skoda Oliver Solberg mantuvo su ventaja sobre su compañero de equipo Gus Greensmith y ocuparon la séptima y octava posición de la general respectivamente.

Rally de Chile - Clasificación tras la Etapa 14

Piloto Equipo Tiempo/Diferencia 1 O. Tanak Ford M-Sport 2h51'36"4 2 T. Suninen hyundai +51"6 3 T. Neuville hyundai +58"3 4 E. Evans toyota +1'19"1 5 K. Rovanperä toyota +2'07"8 6 T. Katsuta toyota +4'42"4 7 O. Solberg Skoda (WRC2) +7'37"5 8 G. Greensmith Skoda (WRC2) +8'00"6 9 S. Pajari Skoda (WRC2) +8'23"1 10 Y. Rossell Citroën (WRC2) +8'53"5