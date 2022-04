Cargar el reproductor de audio

El líder del viernes comenzó la mañana del sábado con un margen de 1 minutos y 23 segundos, pero un pinchazo en la penúltima especial redujo su ventaja a 16.8s sobre Ott Tanak, al volante de su Hyundai, antes de disputar las cuatro etapas de la tarde.

El problema de Kalle Rovanpera ha provocado que Tanak entre de lleno en la lucha por la victoria después de que el campeón del mundo de 2019 subiese la segunda posición una vez que su compañero de equipo, Thierry Neuville, fuera relegado al cuarto puesto de la general al ser penalizado con un minuto por exceso de velocidad durante una sección del viernes.

Craig Breen, de M-Sport, pasó el último punto de control de la mañana en el tercer puesto. a 57,8s del líder, con una ventaja sobre Neuville de 26,2s después de que este último se hiciese con la victoria en la última etapa de la matinal.

Los organizadores se vieron obligados a cancelar la etapa de apertura después de un accidente a alta velocidad de Oliver Solberg en la etapa 9, que se llevó a cabo en condiciones de niebla y humedad.

El sueco perdió la parte trasera de su i20 N antes de golpearse con la parte trasera del coche. Un tubo de escape se sobrecalentó e hizo que el vehículo se incendiase, pero por suerte, tanto Solberg como su copiloto, Elliott Edmondson, salieron ilesos del vehículo antes de que empezara el incendio.

El incidente subió a Elfyn Evans al quinto puesto de la general, por delante de su compañero de equipo en Toyota, Takamoto Katsuta.

Tras el accidente de Solberg, los pilotos se dirigieron a la Etapa 10, que comenzó con 40 minutos de retraso debido al incidente anterior.

Las condiciones inconsistentes hicieron que la selección de los neumáticos fuera más desafiante, con un asfalto que presentaban una mezcla de tramos secos y mojados.

Esapekka Lappi, que se reincorporó a la pelea después de retirarse en la primera etapa del viernes, se llevó la victoria de la etapa utilizando una combinación de neumáticos para lluvia y seco.

El piloto de Toyota fue 0,6s más rápido que su compañero de equipo Evans, mientras que Gus Greensmith estaba 2,2s por detrás, mientras intentaba recuperar tiempo después de sufrir varios pinchazos el viernes.

El líder del rally, Rovanpera, perdió 10,6s sobre su rival más próximo, Tanak, en la etapa, ya que ambos pilotos tomaron la decisión de correr con cuatro neumáticos de lluvia.

Las condiciones empeoraron en la Etapa 11 cuando una espesa niebla apareció en escena, reduciendo la visibilidad a unos 10 o 15 metros.

Tanak y Rovanpera parecían ser los grandes favoritos dada su elección de neumáticos. El piloto de Hyundai ganó la prueba con un impresionante 18,6s de ventaja sobre su compañero de equipo Neuville, quien sufrió un roce contra uno de los muros que había en el tramo.

El tiempo de etapa de Tanak fue significativo, ya que Rovanpera se convirtió en el último piloto en sufrir un pinchazo este fin de semana y provocó que el finlandés perdiese 54,4s mientras luchaba con una rueda delantera izquierda desinflada.

Breen fue el tercero más rápido de la prueba y mantuvo su presencia en la batalla por las posiciones del podio, pero declaró que las condiciones eran las peores que había tenido nunca.

"Estoy feliz de llegar al final. Fueron las peores condiciones que he visto en mi vida y no pude ver absolutamente nada. Este tipo [el copiloto Paul Nagle] hizo un gran trabajo. siempre me mantenía actualizado sobre lo que necesitaba. Podías ver a 10 metros, a 15 metros a la vez, pero lo disfruté".

Los pilotos y copilotos se enfrentaron a un asfalto seco y con una visibilidad muy mejorada en la etapa final de la mañana, la cual ganó Neuville.

El belga fue 0,8s más rápido que Evans, mientras que Tanak y Pierre-Louis Loubet, que volvían a la acción después de que tres pinchazos que le dejaran fuera del rally ayer, compartieron el tercer mejor tiempo.

El rallie de Greensmith continuó siendo un quebradero de cabeza, ya que sufrió su quinto pinchazo.

Los pilotos, junto a sus respectivos copilotos y equipos, regresarán esta tarde a la acción para disputar la segunda pasada por los tramos de bucle de la mañana.