Ogier, el más rápido en el shakedown del Rally de España

Salou.- En una jornada marcada por la lluvia, el piloto francés de Toyota consiguió el mejor tiempo, aventajando a su compañero Takamoto Katsuta en nueve décimas.

El nuevo campeón del mundo, Kalle Rovanpera, termino en cuarto lugar, por detrás del galo Pierre-Louis Loubet, cediendo 1,4 segundos con respecto al tiempo marcado por Ogier.

"Vamos a tener que estar concentrados, tener confianza en el coche e ir a por ello", dijo el ocho veces campeón del mundo, ganador tres veces en Cataluña en 2013, 2014 y 2016. "Por supuesto, mañana no será fácil. En todos los nuevos tramos hay que cortar bastante, por lo que podría ser complicado tras el paso de los coches. Pero no tenemos nada que perder este fin de semana, hay que intentarlo".

Los tiempos del shakedown quedaron un poco distorsionados por la decisión del equipo Hyundai de no utilizar ningún juego de neumáticos blandos para poder utilizarlos una vez se ponga en marcha la competición. Ott Tanak fue el primero de los i20 N de la firma coreana en la undécima plaza, con Dani Sordo decimotercero y Thierry Neuville decimocuarto.

"Decidimos no usar los neumáticos blandos y no teníamos nada de agarre" confirmó el piloto español de la marca surcoreana. "Me he limitado a conducir por el tramo. No es agradable, es imposible conducir así".

Pepe López, que compite en este rally a los mandos de un Hyundai i20 N en la categoría WRC2, terminó en el octavo lugar de la general y primero de su categoría por delante del joven asturiano Alejandro Cachón, que en su debut mundialista consiguió el segundo mejor tiempo de su clase y fue décimo en la general.

Mañana viernes comienza la acción de verdad en la 57ª edición del Rally de España-Catalunya con la jornada más larga de todo el fin de semana en la que se completarán 118 kilómetros, previsiblemente bajo la lluvia.

Resultados del shakedown del Rally de España 2022 del WRC

