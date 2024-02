WRC Suecia: Lappi lidera tras los problemas de M-Sport en la nieve

El piloto de Hyundai aventaja en 1:06,3s a Adrien Fourmaux, mientras que Elfyn Evans, es tercero [+1:23,0s], de cara a las tres últimas etapas del domingo. Por la mañana, Esapekka Lappi tuvo la presión de Takamoto Katsuta, y el finlandés vio cómo su ventaja se reducía a nueve décimas. Sin embargo, el ataque del japonés se vio frenado en la décima especial, cuando perdió el control y se encontró con un banco de nieve.

Con el nuevo sistema de puntos, el líder se aseguró provisionalmente 18 puntos, mientras que el galo sumaría 15 y el galés, 13. Thierry Neuville se hizo con 10 unidades tras terminar el día en cuarta posición [+2:22,1s], después de haber empezado en la 11ª posición de la general, pero esos puntos se reclamarán si las tripulaciones terminan el rally el domingo.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

El piloto de Skoda, Oliver Solberg, completó los cinco primeros puestos para liderar la categoría de WRC2, por delante de Sami Pajari. Por su parte, el vigente campeón del mundo, Kalle Rovanpera, y Ott Tanak, se reincorporaron a la cita después de sufrir un accidente en la cuarta etapa el viernes.

A diferencia de ese día, cuando cayó una intensa nevada antes de la segunda pasada por las especiales, el tiempo despejado de la tarde del sábado hizo que las etapas estuvieran muy bacheadas con grava abrasiva que atravesaba la capa de hielo y nieve de la superficie de la carretera. La conservación de los neumáticos se convirtió en el objetivo clave de los equipos.

Elfyn Evans pareció adivinar mejor las condiciones, ya que el galés logró su primera victoria de etapa y recortó distancias con el segundo clasificado, Adrien Fourmaux: "Lo he intentado. Las condiciones son difíciles, hay mucha grava. Seguro que se puede sacar más tiempo, pero es difícil encontrar el equilibrio. Normalmente no se me da muy bien".

El francés llegó al final de la etapa un segundo y medio más lento que su rival de Toyota, pero optó por aflojar para reducir el riesgo de sufrir un pinchazo: "Había muchas piedras por todas partes en la carretera y tenía miedo de pinchar, así que decidí apretar menos en la última parte. Llegué a pensar que habíamos pinchado, pero no. Es bastante duro, como una etapa de grava. Solo quería pasar".

El líder del rally también optó por medir su ritmo para proteger su ventaja y sus neumáticos, con un finlandés cerca de nueve segundos más lento que el ganador de la etapa, Elfyn Evans. Thierry Neuville completó la tarea de superar a Oliver Solberg para adjudicarse la cuarta plaza de la general, aunque el de Hyundai cambió la puesta a punto de su i20 N en el servicio del mediodía.

Gregoire Munster tuvo suerte de sobrevivir a un choque con un banco de nieve que provocó una breve pérdida de potencia en su Ford Puma. El luxemburgués se libró de otro susto en la siguiente prueba, cuando se salió en un cruce a 90 grados, mientras que el belga se adjudicó la 13ª etapa, aunque declaró que su paso por Sarsjoliden fue "muy malo" tras un par de momentos en los que casi pierde el control.

Adrien Fourmaux volvió a ser más lento que Elfyn Evans y su ventaja sobre el piloto de Toyota en la lucha por la segunda plaza se redujo a poco más de trece segundos. En cabeza, Esapekka Lappi seguía conduciendo con inteligencia para marcar un tiempo casi cinco segundos más más lento que el líder.

El galés solo pudo sacar tres décimas más al francés en los 28,06 km de la 14ª etapa, disputada en la oscuridad. Adrien Fourmaux aguantó el tipo durante toda la prueba y llegó a la última especial del día con un margen de casi trece segundos sobre el piloto de Toyota. Una vez más, el finlandés se negó a correr riesgos indebidos para completar la etapa protagonizada por su compañero de equipo belga, que se anotó una segunda victoria de etapa consecutiva.

Kalle Rovanpera y Ott Tanak fueron más rápidos que él a pesar de su posición en la carretera, pero el primero sufrió un problema de frenos hacia el final de la prueba. La última etapa del día fue dramática para M-Sport, ya que tanto Adrien Fourmaux como Gregoire Munster se encontraron con los bancos de nieve en la 15ª etapa.

El luxemburgués se fue recto en una curva de izquierdas, enterrando su Puma en la nieve, aunque salieron tras casi un cuarto de hora allí. Momentos después, su compañero se equivocó en una curva a izquierdas y tuvo la increíble suerte de atravesar un banco de nieve sin dañors, lo que le hizo ser algo más rápido que Elfyn Evans.

Thierry Neuville ganó la etapa para anotarse un triplete de victorias tras superar a su compañero de equipo, Ott Tanak por nueve décimas. El líder no cometió errores y marcó el cuarto mejor tiempo, unos dos segundos más lento que Kalle Rovanpera.

