WRC Montecarlo: Neuville y Ogier protagonizan un intenso duelo

Thierry Neuville comenzó el sábado por la tarde con el liderato del Rally de Montecarlo, pero dos victorias de etapa de Sébastien Ogier, con las que llegó a los 700 triunfos en la carrera del francés, dieron al de Toyota una ventaja de ocho décimas. Sin embargo, el de Hyundai reaccionó de forma brillante para sorprender al galo de nuevo y recuperar la ventaja para afrontar la última jornada con más de tres segundos de colchón.

El piloto de cabeza también se aseguró el máximo de 18 puntos que se ofrecen en virtud de la nueva normativa de puntos para la temporada 2024 del WRC, que recompensa a las diez mejores tripulaciones. Esos puntos estarán asegurados si termina el domingo, donde se da un máximo de siete unidades, además de otras cinco para el ganador de la Power Stage.

Sébastien Ogier, que comenzó el día en la tercera plaza, está cerca de sumar quince puntos, mientras que Elfyn Evans podría llegar a los trece por ser el tercero en discordia [+34,9s] tras una frustrante jornada. Por su parte, Ott Tanak terminó el sábado cuarto por los problemas de motor que le hicieron quedarse a más de un minuto y medio, aunque por delante de Adrien Formaux [+2:45s] y un Andreas Mikkelsen [+4:21,2s] que le arrebató el sexto lugar a Greogoire Munster, que se retiró, lo que provocó a su vez que Takamoto Katsuta fuera séptimo [+7:34s].

La batalla por la victoria subió de nivel cuando se reanudó la acción el sábado por la tarde, cuando Sébastien Ogier declaró que tenía que pilotar a la perfección para mantenerse en la lucha, y el francés cumplió. Con un gran esfuerzo, consiguió batir por más de cinco segundos a Thierry Neuville en la 12ª etapa, en donde admitió que arriesgó más al marcar el crono.

Elfyn Evans empezó la prueba en la segunda posición de la general, pero tuvo problemas en la especial y acabó cediendo 16,9s, lo que le hizo ponerse tercer: "Es una gran sorpresa, me sorprende que sea tan malo, no me sentí muy bien, pero esto es un poco crónico".

Ott Tanak y Takamoto Katsuta marcaron tiempos idénticos, con el japonés ganando confianza, pero Gregoire Munster, sexto clasificado, terminó con su participación porque se salió en una curva a izquierdas en un tramo de grava, dejando su Puma varado en las barreras.

El ocho veces campeón del WRC continuó con su ataque en la siguiente etapa, con unas condiciones variables, en donde la primera parte estaba seca, pero la segunda tenía secciones húmedas y resbaladizas. Sébastien Ogier quería demostrar su valía con la victoria 700 en una especial en su trayectoria, y fue suficiente para colocarse al mando por ocho décimas: "Tenemos que seguir apretando, está muy cerca. Es muy bonito, nos encanta [la lucha], y también es bueno para los aficionados, ahora no hay tiempo para echarse atrás, solo para apretar".



Elfyn Evans fue incapaz de igualar el ritmo de los más rápidos, y tuvo problemas con la adherencia, cediendo otros siete segundos con respecto a su compañero en Toyota. Thierry Neuville respondió con una muy buena etapa final del sábado, ganando al francés por cuatro segundo, mientras que el galés volvía a perder más terreno.

"Hemos hecho una buena etapa, ha sido perfecta", dijo el belga de Hyundai. "Todo ha ido bien, y he disfrutado mucho con el coche, ha sido increíble".

Mientras, en WRC2, Nikolay Gryazin recuperó un liderato que perdió Pepe López por tan solo dos décimas, antes de las tres especiales del domingo.

