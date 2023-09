WRC Grecia: Neuville incrementa su liderato sobre Ogier

Thierry Neuville, líder durante la noche, perdió el liderato en favor de Sébastien Ogier en la primera prueba de grava del día, pero remontó para tener un margen de más de diez segundos al final del bucle matinal del sábado. Por su parte, el líder del campeonato, Kalle Rovanpera, aumentó sus esperanzas de triunfo con dos impresionantes victorias de etapa y se situó tercero a 23,7 segundos.

Sin embargo, Elfyn Evans, el rival más cercano del finlandés en el campeonato y compañero de equipo, se vio obligado a detenerse en un tramo para intentar arreglar un problema en su GR Yaris, lo que hizo caer al galés hasta la quinta posición (+1:54.4s).

Dani Sordo ascendió a la cuarta plaza, mientras que un pinchazo relegó a su compañero, Esapekka Lappi, al séptimo lugar, por detrás de Takamoto Katsuta. No obstante, el de Hyundai se mantiene por delante de Ott Tanak en el único M-Sport Ford Puma restante tras sus problemas del viernes.

Las especiales del sábado se llevaron la peor parte de las lluvias torrenciales de la tormenta Daniel a principios de esta semana, y los efectos fueron claramente visibles. La primera prueba, Pavliani (24,25 km), celebrada en las montañas griegas, presentaba traicioneros tramos embarrados que recordaban más al Rally Safari de Kenia.

Las complicadas condiciones jugaron a favor de Rovanpera, ya que el vigente campeón del mundo se hizo con su primera victoria de etapa. El finlandés fue 1,3 segundos más rápido que Ogier, que realizó un importante avance para la batalla por el triunfo, porque el galo consiguió sacar 10,6s al líder del rally, Neuville, para darle la vuelta a la tortilla y ser él el nuevo piloto al frente.

"Una etapa difícil, el barro de la parte central era todo un reto", dijo Ogier. "Estábamos sufriendo aquaplaning y había algunas piedras grandes, tuvimos suerte de no golpearlas con la rueda".

Neuville no sabía cómo explicar el déficit de ritmo al llegar al final de la especial: "He hecho una buena etapa, la verdad es que no he podido hacer más".

A Evans también se le complicaron las cosas y marcó un tiempo ocho décimas más lento que el belga, pero le bastó para conservar la cuarta plaza de la general. Su compañero de equipo, Katsuta, parecía en condiciones de firmar un buen crono, ya que se había situado por delante de Tanak en los parciales, pero un trompo en el km 18 le hizo perder medio minuto, y el estonio fue el quinto más rápido, aunque informó de que su Ford Puma tenía poca potencia.

Sin embargo, a Lappi le fue aún peor, puesto que la rotura del freno de mano hizo que el finlandés perdiera 34,1s, pero mantuvo la quinta plaza a tres segundos de Sordo. Su infortunio continuó en la octava etapa (Karoutes, 28,49 km), la más larga del rally y la primera de grava completamente seca.

El golpe con una roca de gran tamaño provocó un pinchazo que le costó casi tres minutos y le hizo caer del quinto al séptimo puesto de la clasificación. Sin embargo, hubo algo alegría para Hyundai, ya que Neuville respondió de forma impresionante a la pérdida del liderato del rally y se hizo con la victoria de etapa, pero lo más importante es que fue 9,8s más rápido que Ogier y recuperó la cabeza de la prueba por dos segundos.

La pérdida de tiempo de Ogier aumentó por un raro error del francés, que hizo un trompo y se quedó parado en un cruce al final de la prueba. Tras ganar la séptima especial, Rovanpera pasó apuros en la octava, en la que se alternaron condiciones secas y polvorientas, y marcó el cuarto mejor registro, a 1,3s de Evans.

El drama continuó en la novena etapa, pero fue el galés quien acaparó los titulares puesto que frenó de repente a mitad de la increíblemente dura prueba de Eleftherochori, de 18,02 km, antes de pasar al modo eléctrico. Al final pudo llegar a la meta, pero perdiendo más de un minuto.

Mientras Evans sufría, su compañero de equipo, Rovanpera, imprimía un ritmo endiablado en unas condiciones difíciles para hacerse con su segunda victoria de etapa.

Neuville casi igualó la velocidad del finlandés y solo fue 1,5s más lento, pero lo crucial fue que el ganador de la prueba de la pasada campaña le sacó 8,9s a Ogier, que admitió que quizá no se atrevió a arriesgar lo suficiente. El belga cuenta ahora con una ventaja de 10,9s sobre el galo de cara al bucle vespertino.

Clasificación del Rally Acrópolis 2023 del WRC hasta la mañana del sábado

