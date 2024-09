WRC Chile: Evans marca el ritmo y aumenta su liderato

Elfyn Evans se adjudicó dos de las tres etapas del sábado por la mañana para ampliar su liderato en el Rally de Chile, mientras que el vigente campeón del mundo, Kalle Rovanpera, se convertía en su inmediato perseguidor. El galés consiguió una ventaja de tres segundos durante la noche después de un cambio en su teórico tiempo, y completó los tramos de grava para aumentar ese colchón a los once segundos.

Ott Tanak, de Hyundai, cayó de la segunda a la tercera posición, mientras que el líder del campeonato, Thierry Neuville, pudo colocarse cuarto. Por detrás, Sami Pajari continuó con sus impresionantes actuaciones para mantenerse quinto en solo su segunda participación con un Rally1, por delante de Gregoire Munster y Adrien Fourmaux, mientras que Esapekka Lappi completó los ocho primeros y Martins Sesks se reincorporó tras su abandono del viernes.

Controlar el desgaste de los neumáticos fue el principal objetivo en las duras especiales del sábado, lo que se reflejó en la elección de las gomas por parte de las tripulaciones. Cuatro duros y dos blandos fue lo que predominó, mientras que Sébastien Ogier apostó por cuatro blandos y dos duros, y parecía que eso le beneficiaría, porque se hizo con el segundo mejor registro en el séptimo tramo.

Se mantuvo así hasta que el líder del rally, Elfyn Evans, completó superó a su compañero de equipo por nueve décimas para adjudicarse su segunda victoria del evento, y fue unos cuatro segundos más rápido que Ott Tanak y amplió su ventaja sobre el Hyundai a siete segundos. Kalle Rovanpera se mostró mucho más cómodo sobre la abrasiva grava, y el finlandés se colocó a cuatro segundos del segundo clasificado.

"Diría que hoy me siento un poco mejor, a ver si podemos encontrar algo de velocidad", dijo el finlandés. "No va a ser fácil todo, gestionar el desgaste de los neumáticos es clave, y también pilotar bien. Hoy había bastante humedad en el coche, no sé por qué estoy sudando tanto, quizá necesite salir a correr".

El líder del campeonato, Thierry Neuville, fue solo dos décimas más lento que Kalle Rovanpera, lo que ayudó al belga a escalar hasta la quinta posición de la general. Gregoire Munster, que admitió que no estaba del todo despierto, cayó hasta la sexta posición tras ceder casi medio minuto en las complicadas carreteras que resbalaban demasiado.

Esapekka Lappi también se vio sorprendido por las condiciones, lo que provocó que el finlandés arrancara el parachoques delantero de su i20 N: "Era difícil de ver, se quedó delante de mí y se fue hacia arriba. Vi un corte y lo aproveché para arrancarlo [el parachoques]".

La octava etapa supuso un giro en la lucha por el título, ya que Sébastien Ogier, a 38 puntos del líder Thierry Neuville, se retiró tras chocar contra una roca a unos cientos de metros de la meta. El francés chocó contra la roca a la entrada de una curva lenta a izquierdas, pero el impacto pareció romper algo en su GR Yaris, que se precipitó lentamente contra un talud a la salida del giro.

El francés y su copiloto, Vincent Landais, salieron rápidamente del coche para evaluar los daños, pero parecía que su día terminó.

La clasificación del rally también sufrió un pequeño cambio, ya que Kalle Rovanpera logró una impresionante victoria de etapa tras atravesar la niebla más rápido que el líder, Elfyn Evans, que consideró que "no pilotó a su ritmo correcto". Con eso, el finlandés se colocó segundo en la general, a solo dos segundos de su compañero de equipo, pero por delante de Ott Tanak, que perdió tiempo por trompo en una curva a derechas.

"Es una buena carrera. La etapa es muy bonita, la carretera es muy dura para los neumáticos y hay que tener un poco de cuidado", dijo Kalle Rovanpera.

Thierry Neuville continuó con su ataque para terminar la prueba a menos de diez segundos del cuarto clasificado, Sami Pajari, mientras que Elfyn Evans se reservó para el final y controlar sus neumáticos para hacerse con el triunfo en el tramo más largo. El belga fue su inmediato perseguidor, y adelantó al otro de los finlandeses de Toyota para colocarse cuarto.

Ott Tanak solo pudo completar la etapa a diez segundos de distancia, con Kalle Rovanpera a dos décimas, lo que ayudó a al líder a conseguir un colchón de once segundos sobre este último, mientras que en WRC2, Oliver Solberg saltó al liderato de la categoría después de superar a Yohan Rossel, y si gana la cita se proclamará campeón.

