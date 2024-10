WRC Centro de Europa: Ogier lidera por delante de Neuville

El piloto francés abrió una ligera ventaja sobre Thierry Neuville tras las dos primeras especiales del Rally del Centro de Europa. Sébastien Ogier protagonizó un impresionante comienzo y consiguió un margen de nueve décimas con respecto al belga, quien puede cosechar su primer título del WRC durante este fin de semana.

El galo comenzó con una victoria en Velka Chuchle, disputada en torno a una pista de carreras de caballos cerca de Praga, tras aventajar en seis décimas a Takamoto Katsuta en su regreso al campeonato. Tras ello, se quedó a más de un segundo del líder de la general en Klatovy, mientras la oscuridad descendía sobre la resbaladiza carretera de asfalto, a pesar de que sufrió una ligera salida.

Thierry Neuville aprovechó su primer intento para marcar el ritmo a pesar de los daños estéticos que sufrió en la parte delantera derecha de su i20 N tras chocar con un fardo de heno. El belga fue un segundo más rápido que su contrincante por la corona, Ott Tanak, al que necesita superar en dos puntos este fin de semana para alzarse con el título.

"No puedo estar contento, la verdad. He perdido la aerodinámica en la parte delantera derecha por tocar de forma estúpida una bala de heno, eso me perjudicará durante todo el día de mañana, a ver si no ha sido un desastre", dijo.

Andreas Mikkelsen llegó a las especiales del viernes en tercera posición de la general, a casi dos segundos segundos, y atribuyó su velocidad a una nueva puesta a punto diferente que se adaptaba a su estilo de conducción, después de copiar los reglajes de sus compañeros de equipo en anteriores pruebas de asfalto: "Ha sido divertido, es la primera vez que disfruto pilotando el coche sobre asfalto. He cambiado mucho la puesta a punto y ha sido alucinante, ha ido muy bien, hacía mucho tiempo que no tenía esa sensación, estoy deseando que empiece el fin de semana".

Takamoto Katsuta también disfrutó de las sensaciones al volante de su GR Yaris para terminar el día en cuarta posición de la general, a dos segundos de la cabeza: "El tiempo está muy bien, no he apretado mucho, pero estoy disfrutando mucho con este coche. Cada vez estaba más oscuro, pero toda la información de la nota de ritmo va bien, necesito ser un poco más constante mañana, ya que es el día más importante del rally".

Ott Tanak completó los cinco primeros puestos, tres décimas más rápido que Adrien Fourmuax, que terminó por delante de Elfyn Evans y Sami Pajari, que competía por primera vez en la categoría sobre asfalto. Por detrás acabaron Gregoire Munster, y el aspirante al título de WRC2, Oliver Solberg, aunque este último no está puntúa para el campeonato en el Rally del Centro de Europa.

Su rival por la corona, Yohan Rossel, tuvo la increíble suerte de no volcar su Citroën cuando se salió de la pista, y chocó contra una bala de heno que puso el vehículo a dos ruedas, lo que le hizo perder más de medio minuto. Lo siguiente son los seis tramos en la República Checa, antes de ir a Alemania y Austria en el resto del fin de semana.

