WRC Portugal: Ogier mantiene el liderato y Evans sufre por sobrecalentamiento

La espesa niebla fue todo un reto para las tripulaciones, pero no consiguió hacer perder terreno a Sebastien Ogier, ya que el ocho veces campeón del mundo aventajó a Ott Tanak en más de diez segundos tras las tres etapas matutinas. Thierry Neuville se mantuvo tercero [+1:12,1s], mientras que Adrien Fourmaux [+1:44,0s] desplazó a Dani Sordo [+2:44,2s], a la cuarta posición.

Efyn Evans completó las tres especial, pero un problema de sobrecalentamiento puso en peligro su rally, obligando al galés y a su copiloto, Scott Martin, a intentar arreglarlo en un tramo de carretera, antes de dirigirse al reagrupamiento. Gregoire Munster también tuvo contratiempos cuando su Puma se quedó varado en la etapa 21, mientras que niebla se intensificaba con cada pasada, e hizo que las condiciones fueran muy complicadas.

Dani Sordo fue uno de los que parecieron verse afectados por las condiciones, ya que el español perdió la cuarta plaza de la general y se quedó por detrás de Adrien Fourmaux, que fue el cuarto más veloz de la primera especial del día tras sufrir un problema intermitente con la radio: "He intentado hacer una buena etapa, pero he perdido mucho tiempo al final porque hemos tenido un problema con el intercomunicador y no podía oír a Alex [Coria, su copiloto]. Con el tiempo que tenemos, debería haber ido a recoger setas".

El cántabro se mostró muy cauto durante la etapa, en la que perdió más de cuarenta segundos, y al principio parecía tener algún problema, antes de confirmar al final que no hubo ningún contratiempo con su i20 N: "Había mucha niebla y yo iba muy mal, el coche subviraba mucho, era muy difícil conducir así".

A pesar del empeoramiento de las condiciones, Sebastien Ogier logró su séptima victoria de etapa de la prueba, lo que le permitió aumentar su ventaja en la general y colocarse al frente de la clasificación del domingo. El piloto de Toyota fue tres segundos más rápido que Thierry Neuville, mientras que Ott Tanak, su rival en el rally, cedió seis segundos y sus esperanzas de victoria empezaron a desvanecerse.

En la batalla del WRC2, el irlandés, Josh McErlean consiguió recortar la diferencia con el líder, Jan Solans, a tres segundos.

La espesa niebla se adentró en el emblemático Fafe, y la escasa visibilidad puso a prueba los límites de las tripulaciones. Ott Tanak protagonizó un valiente pilotaje y ganó la etapa por cuatro segundos a Thierry Neuville, a la vez que sacaba cuatro segundos y medio al líder del rally, para reducir la diferencia a menos de catorce segundos.

Elfyn Evans salió de la niebla a cinco segundos de distancia para mantenerse en la lucha por los puntos del domingo, situándose cuarto en la clasificación final del día. Adrien Fourmaux amplió a más de medio minuto su margen sobre Dani Sordo en la lucha por la cuarta plaza de la general, mientras este seguía sufriendo con la escasa visibilidad: "Es difícil cuando no puedes ver la carretera".

Kalle Rovanpera, que se ha reincorporó al rally tras su vuelco desde el sábado, fue el más lento de los Rally1. El finlandés cedió 23,6s frente al ganador de la especial, Ott Tanak, después de admitir que estaba reservando sus neumáticos para la Power Stage dada la desventaja de salir primero.

Su compañero de equipo, Takamoto Katsuta, que también volvió a tomar la salida el domingo, perdió tiempo por un problema híbrido en su GR Yaris, mientras que el liderato de WRC2 cambió de manos, ya que Josh McErlean logró superar a Jan Solans por tres segundos para colocarse a una décima de la cabeza del rally, antes de perder esa ventaja por seis segundos.

Ott Tanak ganó la última especial de la mañana por un segundo y medio a Thierry Neuville, y el estonio volvió a recortar distancias con Sebastien Ogier. La victoria de etapa fue suficiente para que adelantara al francés y se colocara a la cabeza de la clasificación de la jornada por casi dos segundos, mientras que el belga se mantuvo tercero en la clasificación dominical, por delante de Adrien Fourmaux, Takamoto Katsuta, Kalle Rovanpera y Dani Sordo.

El rally concluirá tras la Power Stage de Fafe de esta tarde.

