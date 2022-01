WRC: Loeb se mantiene al frente en su duelo con Ogier por la victoria

Loeb aguanta en la primera plaza del Rally de Montecarlo tras una jornada en la que fue de más a menos, lastrado por los problemas en el sistema híbrido que comenzó a experimentar su Ford Puma Rally 1 en el bucle de la tarde.

Ogier, muy conservador durante la mañana, comenzó a recuperar tiempo a medida que avanzaba el día y terminaba la jornada con apenas diez segundos de desventaja con su compatriota de Ford.

Evans cerraba el podio provisional del rally, aunque un mal último tramo hizo que Thierry Neuville y Ott Tanak se le acercasen amenazando su plaza en el cajón del Monte.

Nuevo scratch para Loeb

Sébastien Loeb comenzó el bucle de la tarde tal y como había terminado el de la mañana: llevándose el scratch. El de Ford ganó tiempo en todos sus parciales para terminar endosándole 2,6 segundos a Ogier que lograba, aun así, recortarle un segundo a Elfyn Evans.

"Ha sido un tramo perfecto, de momento todo está yendo bien así que vamos a tratar de seguir igual", comentó un feliz Loeb al cruzar la meta, mientras que su, en principio, máximo rival, Sébastien Ogier no se explicaba lo que estaba sucediendo: "Estoy tirando pero no es fácil. Lo he dado todo en el tramo".

Geensmith, que está realizando un gran rally hasta el momento, se situó justo por detrás del trio de cabeza aventajando a Tanak, Breen y Neuville. "Hemos perdido tiempo con la potencia híbrida en el tramo anterior, pero la sensación es muy buena", dijo el británico al terminar este primer tramo de la tarde.

Greensmith, primer scratch en el WRC

Y tan buen rally estaba haciendo Greensmith, que en la siguiente especial conseguía hacerse con el mejor tiempo tras los problemas de Loeb con la parte híbrida de su coche. El alsaciano perdía un segundo y medio con Ogier pero se mantenía al frente de la clasificación con 14,4 segundos de ventaja.

"El tramo ha sido bueno pero no tenía (el sistema) híbrido" admitió Loeb, "hemos perdido mucho tiempo pero estamos tirando todo lo que podemos".

Elfyn Evans no tuvo su mejor momento en esta segunda pasada por la especial, cediendo tiempo tanto con Loeb como con Ogier, bajando hasta la tercera plaza del rally. Tampoco lograban recuperarse ni Neuville, ni Tanak que cedían más de cuatro segundos con Greensmith y se alejan de manera preocupante de la lucha por la victoria.

Ogier aprieta pero Loeb resiste

En el último tramo del día Ogier apretaba los dientes, consciente de que había sido muy conservador durante toda la jornada y lograba anotarse el mejor tiempo por delante de Loeb, que terminaba cediendo 4 segundos y de Evans, que perdía 11.

"Nos falta algo de estabilidad y de tracción", confesaba un satisfecho Ogier tras un buen tramo, "de momento no podemos ir más rápido, pero podemos estar satisfechos con nuestro bucle de la tarde".

Loeb que seguía con los problemas en el sistema híbrido de su Puma, terminaba la última especial en la cuarta plaza, manteniendo el liderato del rally.

La cruz era para Evans que perdía mucho tiempo, aunque manteniendo la tercera plaza en la general. El galés no se explicaba dónde podía haber perdido tanto tiempo, "probablemente hemos ido con demasiado cuidado en las últimas horquillas", comentó, "pero no esperaba perder tanto tiempo".

Neuville y Tanak trataron de no desengancharse del rally, terminando justo a espaldas de Ogier y recortando tiempo sobre Evans.

El rally volverá el sábado para disputar su tercera jornada, que se anticipa emocionante y decisiva en la lucha por la victoria.

Scratchs del viernes en el Rally de Montecarlo 2022

SS3 : S. Loeb

SS4 : S. Loeb

SS5 : S. Loeb

SS6 : S. Loeb

SS7 : G. Greensmith

SS8 : S. Ogier

Rally de Montecarlo 2022 del WRC - Clasificación tras la etapa especial 8

