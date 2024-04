El limbo de las reglas 2025 del WRC, situación "crítica" para los equipos

Toyota, Hyundai y M-Sport Ford escribieron colectivamente a la FIA oponiéndose a las recomendaciones del organismo rector para el próximo año, que incluyen la eliminación de la potencia híbrida de los coches de Rally1 junto con una reducción de la aerodinámica y la potencia.

La idea que subyace a la visión de la FIA es equiparar el coche de Rally1 al rendimiento de los coches de Rally2, que recibirán un aumento de potencia a través de un kit de actualización para aumentar de forma efectiva la lista de participantes en los rallies de 2025 y 2026, antes de que se introduzca la nueva normativa de Rally1 para 2027 y años posteriores.

Los actuales equipos de Rally1 han expresado su deseo de que se mantengan las actuales normas de Rally1, dados los costes adicionales y el corto plazo de tiempo para introducir cambios en los coches para el próximo año.

La FIA emitió una declaración tras una reunión de la Comisión del WRC a principios de este mes en la que abordaba los temores de los equipos afirmando que "confía en que encontraremos soluciones de colaboración a las cuestiones que se han planteado."

Aunque todavía no se ha comunicado oficialmente una decisión, Motorsport.com ha podido saber que el consenso entre los equipos es que se llegará a un compromiso en lo que respecta a las normas técnicas, lo que podría suponer la continuidad del reglamento actual.

El director de M-Sport, Richard Millener, dijo a Motorsport.com que la situación actual es "crítica" y que los equipos aún no han recibido una respuesta oficial de la FIA. Pero Millener confía en que se tome una decisión antes de junio, ya que tiene previstas más reuniones con la FIA en un futuro próximo.

"Tuvimos buenas reuniones en Ginebra, y fue una buena oportunidad para reunir a todo el mundo en torno a la mesa y dar nuestros pensamientos, puntos de vista, frustraciones, aspectos positivos, negativos, pero hay un montón de trabajo que hacer en un corto período de tiempo para asegurarse de que todos estamos alineados de cara al futuro", dijo Millener.

Rich Millener, Director del equipo M-Sport Ford Rally

"Los fabricantes hemos sido claros sobre lo que queríamos, y queremos estabilidad para los próximos dos años con el fin de concentrarnos plenamente en 2027, cuando todos estamos de acuerdo en que necesitamos más coches y más fabricantes".

"Creo que más de un fabricante tiene que informar a sus consejos de administración [antes de junio], así que estamos hablando de semanas. No tenemos mucho tiempo para establecer una visión de alto nivel de hacia dónde vamos. Es definitivamente una situación crítica en este momento, y realmente espero que [la FIA] encuentre una manera de solucionarlo porque no creo que ninguno de nosotros quiera perder su trabajo, y tenemos que tener cuidado de que no sea así, ya que es una posibilidad realista en este momento con lo que está pasando para más de un equipo".

"Creo que todo el mundo piensa que Toyota seguirá aquí a pesar de todo, pero no creo que sea así en absoluto. Tenemos que ser cautelosos porque cualquiera podría irse en cualquier momento, y tenemos que conseguir estabilidad. Los rallies nunca morirán, no me malinterpretes, siempre nos quedará el Rally2, pero ¿por qué tirar por la borda algo que ya tenemos para empezar de nuevo?".

El director del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala, coincidió con Millener, y cuando se le preguntó si pensaba que las reglas actuales del Rally1 continuarían el año que viene, dijo: "Creo que todos los fabricantes en este momento quieren seguir con el Rally1 tal y como está, pero quizás con eliminar el híbrido sea suficiente".

"Entonces no tendríamos que hacer el trabajo de desarrollo ni hacer grandes inversiones en los coches, y todos los fabricantes seguirían en el campeonato".

Jari-Matti Latvala, director del equipo Toyota Gazoo Racing

"Hay una buena comunicación con la FIA, y creo que ahora están considerando lo que los fabricantes están pensando en este momento. Es un momento crucial y decisivo para el futuro del rally".

Hyundai se ha mostrado muy en contra de los cambios propuestos, que ya han obligado al equipo a cancelar las importantes mejoras previstas en su i20 N para el año que viene.

"Tendremos algunas discusiones sobre el futuro]este fin de semana", dijo Cyril Abiteboul, director del equipo Hyundai, a Motorsport.com.

"Tenemos mucha suerte de contar con una nueva dinámica de la Comisión del WRC con un nuevo presidente - Pernilla Solberg - que quiere hacer que funcione. Tenemos mucha suerte de contar con su experiencia y sabiduría y espero que fuerza en la FIA para encontrar un camino razonable para todas las partes."