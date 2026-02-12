Ir al contenido principal

Test de pretemporada en Bahrein
Test de pretemporada en Bahrein
Test de pretemporada en Bahrein
Test de pretemporada en Bahrein
Rally de Suecia
Test de pretemporada en Bahrein
Test de pretemporada en Bahrein
Resumen de la etapa
WRC Rally de Suecia

WRC Suecia: Solberg sigue brillando y empieza mandando en casa

Oliver Solberg es el primer líder del Rally de Suecia, después de que los cuatro pilotos de Toyota dominaran la especial disputada este jueves por la noche. Hyundai sufrió.

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

El Rally de Suecia del WRC ha comenzado este jueves por la noche con una especial nocturna de unos diez kilómetros, en Umeå, un tramo que se volverá a disputar durante la jornada del domingo, sirviendo para la Power Stage.

Apunta:

Tres semanas después de su brillante actuación en Montecarlo, Oliver Solberg ha comenzado su cita de casa de la mejor manera posible. Con el rol de ser el primero en el orden de salida, y lidiando con una fina capa de hielo que se ha ido degradando con la pasada de cada coche, el sueco ha superado a sus tres compañeros de equipo en Toyota.

Elfyn Evans fue el más cercano de ellos, marcando el segundo mejor tiempo, a 3,8 segundos. El galés superó a Takamoto Katsuta por seis décimas, y a Sami Pajari por casi dos segundos.

Los pilotos de Hyundai Motorsport, por su parte, ya han empezado la segunda cita del curso 2026 perdiendo unos segundos muy valiosos. Thierry Neuville fue el que mejor se defendió, quedando a 6.7 segundos de Solberg, mientras que Adrien Fourmaux finalizó a 7.9 segundos del líder. Ambos pilotos se mostraron sorprendidos por las condiciones encontradas en esta especial. Esapekka Lappi, que regresó al volante de un Hyundai, perdió casi diez segundos.

La brecha es aún mayor para los pilotos de Ford M-Sport. Josh McErlean, que tenía el parabrisas de su Puma empañado, y Martins Sesks perdieron más de 15 segundos. Jon Armstrong se salió de la carretera y atravesó un muro de nieve. Le superó Lorenzo Bertelli, en el quinto Toyota.

El viernes, los pilotos tendrán que afrontar siete especiales, en lo que será el día más largo del fin de semana en cuanto a kilómetros recorridos.

Sweden Clasificación del Rally de Suecia del WRC 2026 tras la jornada del jueves

Pos. Piloto Coche Tiempo / dif.
1 Sweden O. Solberg Toyota 5:53.1
2 United Kingdom E. Evans Toyota +3.8
3 Japan T. Katsuta Toyota +4.4
4 Finland S. Pajari Toyota +5.6
5 Belgium T. Neuville Hyundai +6.7
6 France A. Fourmaux Hyundai +7.9
7 Finland E. Lappi Hyundai +9.1
8 Ireland J. McErlean Ford M-Sport +15.7
9 Latvia M. Sesks Toyota +18.2
10 Italy L. Bertelli Toyota +26.1
11 Ireland J. Armstrong Ford M-Sport +41.1

Test oficial de Sepang
Presentación de la LCR Honda de MotoGP 2026
Test de pretemporada en Bahrein
Test de pretemporada en Bahrein
Test de pretemporada en Bahrein
Test de pretemporada en Bahrein
