WRC Suecia: Evans lidera tras una mañana caótica para Solberg, que roza el desastre

El primer bucle del Rally de Suecia permitió a Elfyn Evans situarse al frente de la prueba. El galés firmó una mañana sólida, mientras Toyota continúa dominando el pelotón.

En la ES2, la especial más larga del día, las diferencias empezaron a ampliarse sobre una carretera traicionera. Sin los tradicionales altos muros de nieve en los que apoyarse, los pilotos tuvieron que lidiar con una capa de nieve a veces fina y una trazada que se degradaba pasada tras pasada.

Abriendo pista, Oliver Solberg pagó este delicado contexto: un pequeño error en una curva cerrada, donde además se le caló el coche, le costó alrededor de cinco segundos. Elfyn Evans aprovechó para marcar el scratch, endosándole 9,4 segundos al sueco y hacerse con el liderato del rally. Detrás, Thierry Neuville limitó daños a 8,2 segundos, aunque peor que Takamoto Katsuta (+5,9) y Sami Pajari (+6,9).

Por el contrario, Adrien Fourmaux cedió 20,5 segundos sin una explicación clara en meta, mientras que Martins Sesks vio sus esperanzas seriamente comprometidas por un doble pinchazo. Una situación sorprendente, más aún cuando en otro Ford Puma de M-Sport, Lorenzo Bertelli también sufrió un pinchazo inexplicable en plena recta.

¡Solberg, salvado por los pelos!

En la ES3, Oliver Solberg estuvo a punto de sufrir un serio correctivo. Autor de un gran error, atravesó un banco de nieve antes de salir de él casi milagrosamente, únicamente frenado por un pinchazo. Pero el respiro duró poco, ya que unos cientos de metros más adelante, un segundo fallo también pudo haberle costado muy caro. Un segundo aviso a bajo coste, después del recibido en el Rally de Montecarlo el mes pasado.

Elfyn Evans no necesitaba tanto. Autor de un nuevo scratch, le endosó 31,9 segundos a Oliver Solberg. La especial también atrapó a Thierry Neuville, que se salió y golpeó un muro de nieve. Con el parabrisas totalmente empañado, el belga logró finalmente reanudar la marcha, pero cedió más de un minuto. Takamoto Katsuta, pese a un pequeño error en la misma curva, limitó los daños y terminó a solo cinco segundos de Elfyn Evans.

Más corta, con poco más de una decena de kilómetros, la ES4 no alteró la jerarquía. Oliver Solberg firmó su primer scratch del fin de semana. Elfyn Evans, sin embargo, controló perfectamente la situación. Cediendo solo 1,2 segundos, el galés mantuvo el control del rally al término del bucle.

Sólido y regular, Takamoto Katsuta confirmó su buen inicio y se instaló en la segunda posición de la general. Elfyn Evans cierra la mañana con 14,5 segundos de ventaja sobre el japonés, mientras que Sami Pajari es tercero a 23,3. Adrien Fourmaux es sexto a 36,4.

Por último, la mala racha continuó para los Ford, víctimas de nuevos pinchazos, aunque Martins Sesks logró completar el bucle tras haber rozado el abandono.

SCRATCHES DEL VIERNES POR LA MAÑANA ES2 27,55 km Bygdsiljum 1 E. Evans ES3 20,51 km Andersvattnet 1 E. Evans ES4 11,53 km Bäck 1 O. Solberg

Rally de Suecia - Clasificación tras la ES4

Pos. piloto marca tiempo / gap 1 E. Evans Toyota 35:55:8 2 T. Katsuta Toyota +14:5 3 S. Pajari Toyota +23:3 4 E. Lappi Hyundai +34:9 5 O. Solberg Toyota +36:3 6 A. Fourmaux Hyundai +36:4 7 T. Neuville Hyundai +1:37:4 8 J. Armstrong Ford M-Sport +1:43:8 9 J. McErlean Ford M-Sport +2:31:4

¡No te pierdas nada de este Rally!: WRC Horarios del Rally de Suecia del WRC 2026, recorrido y cómo verlo