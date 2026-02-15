Ir al contenido principal

Resumen de la etapa
WRC Rally de Suecia

WRC Suecia: Evans gana con un un Top 4 incontestable de Toyota

Impecable durante la última mañana, Elfyn Evans ganó el Rally de Suecia por delante de Takamoto Katsuta. Toyota se va con un Top 4 sobre Hyundai.

Basile Davoine
Editado:
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

El Super Domingo del Rally de Suecia del WRC 2026 ofrecía un formato de solo tres tramos cronometrados, pero con una distancia considerable, con dos pasadas por la larga especial de Västervik (25,45 km) antes de concluir con la Power Stage de Umeå, que había abierto la prueba el jueves por la noche. Cabe destacar que Thierry Neuville fue penalizado con un minuto en el cierre de la jornada del sábado.

Así acabó el día anterior:

Disputada al amanecer, la SS16 ofrecía un perfil rápido, a pesar de varios puntos más complicados en los cruces del recorrido, donde la más mínima duda podía salir cara. Al igual que el día anterior, Martins Sesks abrió el orden de salida y mantuvo durante mucho tiempo el mejor tiempo. Luego, Oliver Solberg impresionó yendo al ataque, con el objetivo claro de sumar el máximo de puntos este domingo.

Pero, a medida que avanzaba el rodaje, la carretera mejoró sensiblemente. Los dos hombres que luchaban por la victoria se encontraron entonces en cabeza: Elfyn Evans tuvo la última palabra al conseguir el 'scratch' con 1.4 segundos de ventaja sobre Takamoto Katsuta, más satisfecho con sus sensaciones que el día anterior. El japonés mostró varias veces su frustración, explicando que había rendido menos el sábado debido a unos neumáticos con clavos defectuosos. 

Katsuta se despierta demasiado tarde

Takamoto Katsuta no pudo hacer nada frente a Elfyn Evans.

Takamoto Katsuta no pudo hacer nada frente a Elfyn Evans.

Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

La segunda pasada por la especial comenzó con errores sin consecuencias de Martins Sesks y Josh McErleanAdrien Fourmaux, por su parte, remontó hasta la quinta posición de la general al adelantar a Esapekka Lappi. El finlandés declaró públicamente que en Hyundai "no había instrucciones de equipo", antes de añadir: "Simplemente fui demasiado lento, no ataqué lo suficiente". Una versión que habrá que verificar. 

Oliver Solberg admitió haber levantado un poco el pie tras sufrir un pequeño susto, lo que permitió a Sami Pajari consolidar su posición en el podio casi de manera definitiva. Katsuta firmó el 'scratch', pero no fue suficiente para inquietar a Evans, que solo cedió siete décimas. 

 

El galés remató la faena en la Power Stage, en la que terminó en segunda posición por detrás de Thierry Neuville, pero por delante de Katsuta, Solberg y Lappi. El piloto de Toyota también sumó puntos adicionales al ganar el Super Sunday por delante de su rival nipón, del local Solberg, de Pajari y de Fourmaux.

Ganador del Rally de Suecia por tercera vez en su carrera deportiva, Elfyn Evans es el primero en ganar la prueba en dos años consecutivos desde Sébastien Ogier durante su etapa en Volkswagen (2015-2016). Así, se coloca líder de la general del Mundial de Rallies tras esta segunda cita de la temporada.

Scratchs del domingo
SS16 25,45 km Västervik 1 United Kingdom E. Evans
SS17 25,45 km Västervik 2 Japan T. Katsuta
SS18 12:15 Umeå 2 (Power Stage) United Kingdom E. Evans

Clasificación final del Rally de Suecia del WRC 2026

Pos. Piloto Coche Tiempo / dif.
1 United Kingdom E. Evans Toyota 2:35:53.1
2 Japan T. Katsuta Toyota +14.3
3 Finland S. Pajari Toyota +46.0
4 Sweden O. Solberg Toyota +1:11.6
5 France A. Fourmaux Hyundai +1:50.3
6 Finland E. Lappi Hyundai +1:53.2
7 Belgium T. Neuville Hyundai +3:45.9
8 Ireland J. Armstrong Ford M-Sport +4:05.5
9 Ireland J. McErlean Ford M-Sport +6:05.4
10 Finland R. Korhonen Toyota (WRC2) +10:36.2
