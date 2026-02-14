Ir al contenido principal

Resumen de la etapa
WRC Rally de Suecia

WRC Suecia: Evans aguanta la presión de Katsuta antes del Super Sunday

Aplicado, Elfyn Evans ha conservado su ventaja frente a Takamoto Katsuta al frente del Rally de Suecia, pero la diferencia no es insalvable para el japonés en la víspera del Super Sunday.

Basile Davoine
Publicado:
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Para iniciar la segunda pasada del día, en el duodécimo tramo apareció un ligero fenómeno de barrido, ya perceptible por la mañana, y sobre todo un agarre cada vez más precario. Sami Pajari firmó el scratch para defender su puesto en el podio, superando a Esapekka Lappi.

En lo que respecta a los líderes, Elfyn Evans se mostró algo más contenido en los primeros parciales, pero reaccionó con un final de tramo muy fuerte, limitando bien los daños. Takamoto Katsuta aprovechó para frenar la sangría de la mañana, aunque solo recuperó siete décimas al líder y dejó por el camino parte de su parachoques trasero derecho.

La ES13 se disputó con una luz claramente menguante, para terminar en plena noche sueca. Durante unos instantes, Jon Armstrong sorprendió al marcar un excelente crono. Pero los hombres fuertes acabaron imponiéndose y esta vez fue Elfyn Evans quien dio un golpe sobre la mesa. El galés logró el scratch, relegando a Sami Pajari a 3:8. Takamoto Katsuta no pudo hacer nada, cediendo 2:6.

Pajari se asoma al podio

Sami Pajari (Toyota) est monté en puissance.

Sami Pajari (Toyota) est monté en puissance.

Photo de: Toyota Racing

Para cerrar la pasada, el tramo de Kolksele se disputó íntegramente de noche. Oliver Solberg cometió un pequeño error, sin consecuencias reales en la clasificación, pero suficiente para mantener a Esapekka Lappi en la pelea con el sueco. Adrien Fourmaux confirmó una dinámica positiva al recuperar constancia y confianza al volante del Hyundai. "Hemos mejorado nuestro ritmo y es alentador para mañana", confesó el francés.

Fue Sami Pajari quien volvió a destacar al lograr un nuevo scratch para reforzar su posición en el podio. En el duelo por el liderato, Elfyn Evans y Takamoto Katsuta estuvieron prácticamente a la par. El galés solo cedió 2”6 para mantenerse firmemente instalado al frente del rally.

 

Como en la jornada anterior, el día concluyó con el corto tramo de Umeå Sprint, poco propicio para crear grandes diferencias al ritmo normal. Cabe destacar el contacto de Oliver Solberg con el mismo muro de nieve que había atrapado a Elfyn Evans y Takamoto Katsuta el viernes por la noche. El scratch fue a parar a manos de Thierry Neuville.

Antes del Super Sunday, Elfyn Evans lidera el rally con 13:3 de ventaja sobre Takamoto Katsuta y 25”4 sobre Sami Pajari. Detrás de este trío, también se mantiene una bonita lucha por la cuarta plaza entre Oliver Solberg, Esapekka Lappi y Adrien Fourmaux. El domingo, la primera de las tres especiales comenzará a las 7:30.

SCRATCHS DEL SÁBADO POR LA TARDE
ES12 15,70 km Vännäs 2 Finland S. Pajari
ES13 16,72 km Sarsjöliden 2 United Kingdom E. Evans
ES14 16,94 km Kolksele 2 Finland S. Pajari
ES15 5,70 km Umeå Sprint 2 Belgium T. Neuville

Rally de Suecia – Clasificación tras la ES15

Pos. Piloto equipo tiempo / gap
1 United Kingdom E. Evans Toyota 2:05:14
2 Japan T. Katsuta Toyota +13:3
3 Finland S. Pajari Toyota +25:4
4 Sweden O. Solberg Toyota +58:4
5 Finland E. Lappi Hyundai +1:09:5
6 France A. Fourmaux Hyundai +1:17:7
7 Belgium T. Neuville Hyundai +2:10:0
8 Ireland J. Armstrong Ford M-Sport +3:24:8
9 Ireland J. McErlean Ford M-Sport +4:48:8
