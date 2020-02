Evans no perdona y sigue dominando en Suecia

Elfyn Evans puso de nuevo las cartas sobre la mesa y continúa como líder sólido del Rally de Suecia con sólo dos tramos por disputarse. El galés consiguió el mejor tiempo en tres de las cuatro especiales de la jornada del sábado y extiende su ventaja con Ott Tanak, que está siendo su única amenaza.

Sebastien Ogier mantiene la tercera plaza, aunque su ventaja sobre Kalle Rovanpera es de sólo medio segundo, mientras que Neuville necesita que fallen varios pilotos si quiere pisar el cajón al final de la jornada del domingo.

Rally de Suecia 2020 - Clasificación tras la SS16

Mismos tramos, distintas condiciones

El rally se reanudaba en la mañana del sábado con un calco de la primer jornada, las mismas etapas en Noruega y bordeando la frontera sueca. Con temperaturas algo superiores y amenaza de lluvia, los pilotos se encontraron con una pista totalmente diferente a la de la jornada anterior pese a ser la misma.

Con el orden inverso a la clasificación del viernes, el japonés Katsuta era el encargado de abrir una carretera que se encontró con menos hielo del esperado, pero igualmente muy resbaladiza.

Evans conseguía de nuevo llevarse el scratch por delante de Tanak, Ogier y Neuville. Rovanpera y Lappi perdían un poco de comba con respecto al día anterior, aunque seguían marcando cronos competitivos.

Mientras que Evans se mostraba, lógicamente, contento, Tanak se quejaba de que sentía el coche como "un kart". Ogier y Neuville mejoraban con respecto al día anterior, aunque el francés advertía de uno de los peligros del estado de la carretera, ya que sin demasiado hielo ni nieve los clavos de los neumáticos si iban perdiendo por el camino.

No hay quien pare a Evans

En la segunda pasada por Finnskogen, los pilotos se encontraron con una carretera con bastante nieve suelta y muy deslizante en la que Elfyn Evans siguió ganando tiempo a unos rivales que no podían con el ritmo del británico.

Neuville lograba recortar de nuevo a Lappi y Rovanpera, pero seguía lejos de los puestos de podio. "Creía que el tramo me había salido mejor", comentó el belga la llegar al control. Ogier no estaba ya tan contento como en la primera especial y Tanak seguía haciéndose a las particularidades del i20 coupé. "No me siento del todo cómodo todavía, pero hago lo que puedo", dijo el campeón del mundo.

Evans, que lograba extender su ventaja en otros 3,6 segundos trataba de seguir aumentándola por lo que pudiera pasar de aquí en adelante. "No sé si estamos siendo demasiado precavidos, pero parece que tenemos un buen ritmo", explicó el de Toyota, "puede pasar cualquier cosa y tenemos que mantener el ritmo".

El británico sigue en cabeza, pese a un pequeño susto

La mañana se cerraba en la especial de Nyckelvattnet, junto a la frontera entre Noruega y Suecia y una carretera con condiciones muy cambiantes de unas curvas a otras.

Fueran cuáles fueran las condiciones, lo que no cambiaba era el piloto más rápido que en cualquier tipo de superficie, que seguía siendo Elfyn Evans. El galés volvió a marcar el mejor tiempo, ganándole un segundo exacto a un renacido Rovanpera y 1,6 segundos a Ott Tanak, que continuaba en la segunda posición del rally aunque a 16,9 del Toyota.

Ogier perdía 4,1 segundos mientras que Neuville se hundía y era 6,3 más lento que el mejor tiempo de Evans, que seguía en su cabalgada en cabeza pese a haber sufrido un pequeño susto. "Me he visto pillado casi al final cuando la placa del carter ha tocado y ha hecho que el coche subviraje" explicó el líder de la prueba, "¡está muy complicado!"

Neuville se siente cómodo en los saltos de Torsby

El piloto de Hyundai se rehizo en la corta especial de Torsby, marcando el scratch y, por tanto, recuperando tiempo a todos sus rivales, aunque afrontará la última etapa del rally con 10 segundos de desventaja con Sebastien Ogier que ocupa, momentáneamente, el último escalón del podio.

Evans no pudo conseguir el pleno de victorias de tramo en la jornada del sábado, cediendo 8 décimas con Neuville, aunque continúa al frente con una ventaja de 17,2 segundos con respecto a Ott Tanak con sólo una etapa de dos tramos por disputarse.