WRC Kenia: la increíble victoria de Greensmith en WRC2 pese a estar enfermo

Gus Greensmith enfermó del estómago en la víspera del Rally Safari de Kenia, que marcó el inicio de su campaña en WRC2, la segunda categoría del Mundial de Rallies. La enfermedad dejó al piloto del equipo Toksport Skoda muy mermado de energía antes de la prueba más dura del calendario.

Sin embargo, el joven de 27 años se negó a abandonar el rally y recurrió en gran medida a las pastillas de hidratación para superarlo, lo que acabó resultando en una actuación impecable hasta la victoria en la categoría, terminando sexto en la tabla general.

Greensmith marcó el ritmo desde el principio y consiguió una cómoda ventaja de más de tres minutos al término de la jornada del viernes. Una vez que estuvo en cabeza, controló su ritmo después de que su principal rival, Oliver Solberg, perdiera casi cuatro minutos tras los pinchazos sufridos en el segundo y el tercer tramo. El británico acabó imponiéndose a Solberg, que también acusó los efectos de la fiebre, por 1:23.1.

"No sé si estoy más orgulloso de no haberme cagado encima el viernes o de haber ganado el rally, ha sido un fin de semana muy largo, pero estoy muy contento", bromeó Greensmith al finalizar la cita. "Es una forma brillante de empezar la temporada, el coche ha estado impecable. En ningún momento pensé que iba a [abandonar por enfermedad] porque sabía que no podía por una cuestión personal".

Gus Greensmith, Jonas Andersson, Toksport WRT Skoda Fabia RS Rally2

"Afortunadamente, empecé a mejorar. Hicimos un buen trabajo el viernes incluso estando enfermos y eso nos dio las bases para que [la ventaja] fuera fácil de controlar el resto del fin de semana", siguió posteriormente el de Manchester.

"Tener tres minutos y medio de ventaja es mucho más fácil que tener que luchar, pero seguro que yendo despacio a veces puedes cometer errores. Siempre que hemos necesitado velocidad, la hemos tenido. Los chicos del equipo han estado diciendo que es mi mejor rally, no ha habido ni un solo error, así que estoy muy contento". Cuando se le preguntó si había podido comer mucho durante el fin de semana, añadió: "Sólo he estado tomando muchas pastillas de hidratación, pero aparte de eso no mucho en realidad".

Se espera que Greensmith dispute la próxima prueba del Mundial de Rallies en Croacia (fin de semana del 18 al 21 de abril), pero no estará inscrito para sumar puntos en la general de WRC2.