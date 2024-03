WRC Kenia: una explosión de la caja de cambios, causa del abandono de Lappi

Esapekka Lappi se vio obligado a abandonar el Rally Safari de Kenia, tercera prueba de la temporada 2024 del Mundial de Rallies, cuando marchaba en segunda posición, una vez que su i20 N se detuvo en el quinto tramo por un problema en la transmisión.

El finlandés se mostró frustrado y admitió que no le habían avisado de la inminente avería. Su abandono, además, llegó después de sufrir cuatro averías en el eje de transmisión durante la visita a Kenia en 2023, lo que llevó al equipo a instalar una versión más resistente del componente de cara a la edición de este año.

"La caja de cambios explotó", dijo Lappi. "Al principio empezó a pasar a tracción delantera, y después de una aceleración no hubo ningún impacto ni ningún ruido realmente grande procedente de ella, simplemente pasó a tracción delantera. Unos 200 metros después, el coche no tiraba en absoluto, daba igual si iba en primera o en quinta marcha".

"En ese momento no hubo ningún accidente, pero seguro que durante los tramos ha habido impactos. Todo el mundo ha tenido las mismas condiciones, así que no hay nada que pueda causar este problema. Es realmente frustrante. Podemos cambiar la caja de cambios y salir [de nuevo], pero no sé qué sentido tiene intentarlo mañana [por el sábado]. Tengo algunas ideas de lo que me gustaría hacer [mañana] y ya se las he presentado al equipo, a ver si están de acuerdo o no. Me gustaría hacerlo sólo por la mañana", siguió el ganador del pasado Rally de Suecia.

El director técnico de Hyundai, Francois-Xavier Demaison, afirmó que la caja de cambios es uno de los puntos débiles conocidos del i20 N, y que es difícil encontrar una solución a largo plazo. "La caja de cambios está rota y sabemos que es un punto débil del coche, pero tenemos que vivir con ello", explicó.

"Teníamos grandes esperanzas de poder solucionarlo, pero parece complicado para el futuro. El abandono de Esapekka es un problema de fiabilidad y no estamos contentos con ello, pero no podemos hacer mucho al respecto con las actuales normas [de homologación], es difícil arreglarlo. Haremos lo que podamos".

El abandono de Lappi le dio la segunda posición a su compañero de equipo en Hyundai, Ott Tanak, pero esto duró poco ya que el estonio se estrelló en el sexto tramo. El campeón del mundo de 2019 golpeó una roca en medio de la carretera que envió el coche contra un banco, causando daños terminales en la dirección del i20 N.

"Es algo que ocurre bastante a menudo en el Rally Safari. Estaba en un lugar bastante escondido y no pude reaccionar ante nada, y la carretera era estrecha con los taludes a los lados", comentó Tanak. "No tenía adónde ir, así que tuve que pasar por la roca, que era demasiado grande y nos sacó de la carretera. No creo que la roca hiciera demasiado daño, pero golpeé el banco muy fuerte, y a partir de ahí sufrimos todos los daños".

El abandono de Tanak dejó a Thierry Neuville como único Hyundai restante. El belga consiguió sobrevivir a un pinchazo para terminar el viernes cuarto a 1:07.3 del líder del rally, Kalle Rovanperä. Tras conocer la avería de la caja de cambios de Lappi, el líder de la general del WRC admitió que estaba preocupado por la naturaleza del problema de transmisión del finlandés.

"Vamos a seguir luchando. Obviamente, no es agradable ver retirarse a dos de mis compañeros de equipo y es otro mal día en Kenia para Hyundai. Es difícil para mí, cuando oigo hablar de los problemas de Lappi, tener confianza al 100% para atacar al 100% en lugares donde es realmente duro. No quiero enfrentarme a los mismos problemas", expuso Neuville para finalizar.