WRC Kenia: así se han adaptado los equipos al regreso del snorkel

Un cambio en la normativa de la FIA, que coincide con el traslado de fecha del Rally Safari de Kenia a la franja más tradicional de marzo, en la estación lluviosa del país, ha permitido a los equipos de la categoría Rally1 instalar los snorkels en los coches por primera vez.

Los snorkels han sido, durante mucho tiempo, una característica del Mundial de Rallies, y se han asociado particularmente con el Rally Safari del pasado. Quizás la ilustración en acción más icónica de estos dispositivos sea la ahora famosa visión de un Toyota Celica sumergiéndose en uno de los famosos agujeros de barro de Kenia a mediados de los 90.

Las tomas de aire que sobresalen del capó de los coches han demostrado ser una pieza necesaria para afrontar la cita más dura del calendario del WRC. Una vez más, podrían resultar valiosos este fin de semana, con Toyota, Hyundai y M-Sport-Ford añadiendo estos sistemas a sus kits de supervivencia este fin de semana.

Un snorkel es un dispositivo diseñado para proteger al motor de la ingestión de agua o polvo, que puede afectar a la combustión e incluso dañar a la unidad gravemente. Resulta especialmente eficaz en el Rally Safari porque se caracteriza por la espesa arena y los profundos charcos de agua.

Carlos Sainz, Luis Moya, Toyota Corolla WRC Foto: Sutton Images

Se prevé que la frecuencia de las salpicaduras sea mucho mayor en la edición del rally de este año debido a la amenaza de fuertes chubascos. En estas condiciones, basta una fracción de segundo para que un motor se inunde y acabe con cualquier esperanza de victoria en un abrir y cerrar de ojos, por lo que los tubos de respiración podrían ser un equipamiento crucial.

¿Cómo funcionan los snorkels en el WRC?

Básicamente, el tubo de respiración ofrece al motor una vía obstruida para aspirar aire limpio. El manejo del dispositivo está en manos del copiloto, que en el caso del equipo M-Sport pulsa un botón en la cabina para activar el sistema si las condiciones se vuelven peligrosas. Los snorkels pueden activarse a lo largo de todo un tramo, pero esto se hará a costa del rendimiento, por lo que los pilotos sólo los utilizarán cuando sea necesario.

"Básicamente, el objetivo del snorkel es tener una toma de aire auxiliar y sabemos que en Kenia puede haber mucha arena blanda, llamada 'fesh-fesh', y a menudo se levanta por encima del coche. Igualmente, sabemos que al ser el rally más temprano de lo normal en el calendario, la posibilidad de que [el terreno] esté mojado, como los chicos vieron en el reconocimiento, puede ser bastante alta", explicó Tim Jackson, ingeniero jefe de desarrollo de M-Sport, a Motorsport.com.

"Su principal función es disponer de una toma de aire auxiliar que garantice que el aire que entra en el motor es lo más limpio posible para no afectar al rendimiento. Nuestra toma la maneja el copiloto de forma muy similar a las válvulas de agua que hemos tenido en el pasado. En circunstancias normales, se utiliza la toma de aire estándar que todos los equipos diseñan para obtener el máximo rendimiento del motor", siguió.

"En el caso de que la tripulación considere que existe un riesgo para esa toma de aire, ya sea al atravesar un río o un gran charco de agua o arena profunda, el copiloto puede accionar esa toma de aire para desviar el aire hacia el motor desde el snorkel".

Grégoire Munster

"Hay un pequeño servomotor y está controlado electrónicamente, y hay un botón que pulsan y que acciona el motor que mueve una válvula, que luego permite la entrada de aire desde la admisión. Para la conducción normal, queremos mantener el rendimiento, así que la idea es que los chicos sólo utilicen el tubo en caso de que sea realmente necesario. [Crearlo] es una cantidad razonable de trabajo, teniendo en cuenta que es para un solo rally, y esperamos no tener que usarlo para todas las demás rondas. Sólo hace falta un momento para que te pille desprevenido", continuó.

Aunque es probable que los snorkels sólo sean necesarios para este Rally Safari de Kenia, Toyota, Hyundai y M-Sport han dedicado una cantidad considerable de tiempo a diseñar y perfeccionar sus sistemas. M-Sport ha optado por un snorkel tradicional montado en el lado derecho del capó del Ford Puma, que luego sube por el pilar A. Hyundai aún no ha mostrado su diseño final, pero Toyota ha revelado un enfoque radical de su snorkel.

El tubo de escape de la marca japonesa está montado en el lado derecho del capó del GR Yaris. Curiosamente, su dispositivo sube por el pilar A antes de cruzar el techo del coche. El sistema se convierte en una forma cuidadosamente esculpida para no afectar a la aerodinámica del coche.

Cuando se le cuestionó sobre el diseño de Toyota, Jackson añadió: "Creo que los objetivos principales seguirán siendo los mismos para todos los equipos, que son que el dispositivo no tenga un efecto perjudicial en la visibilidad del piloto, al tiempo que se intenta hacer ese diseño de la forma más aerodinámica posible, y que no tenga un efecto perjudicial en la aerodinámica del coche".

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota

"Si puedes hacer el diseño y alcanzar todos esos objetivos, y puedes hacer un diseño y quizás obtener alguna ganancia adicional de él, entonces intentas implementarlo", siguió posteriormente el jefe de desarrollo de M-Sport.

La naturaleza impredecible del clima de Kenia y la velocidad a la que la grava seca y caliente puede transformarse en barro espeso hacen que sea difícil saber si se necesitarán o no tubos de respiración. Sin embargo, estos dispositivos, que rememoran el pasado, bien podrían ser cruciales para decidir el resultado del Rally Safari de Kenia 2024.

"Es una de esas cosas que nadie nos ha obligado a hacer. La oportunidad existe en el reglamento y si decides no hacer nada podrías parecer bastante tonto. Hay que contar con esa contingencia. Puede que no sea necesario en absoluto durante el fin de semana, pero no puedes permitirte no correr ese riesgo. Basta un momento para que valga su peso en oro", finalizó Jackson.