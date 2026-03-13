El Rally Safari afrontará su jornada más caótica: "Se irá más rápido en barco"

Pocos son los que reciben con entusiasmo la perspectiva de las lluvias monzónicas del Rally Safari de Kenia, capaces de provocar el caos, pero el líder del rally, Oliver Solberg, espera que los chubascos previstos sí lleguen el sábado.

Kenia es conocida por ser la prueba más dura del calendario del Campeonato del Mundo de Rally, con unas carreteras extremadamente rotas consideradas auténticas rompecoches. Los equipos también temen los famosos chaparrones monzónicos repentinos que convierten los tramos en traicioneros baños de barro y que han demostrado su capacidad para poner la clasificación patas arriba.

Los equipos ya han visto cómo la madre naturaleza puede afectar al rally el jueves, cuando un repentino chaparrón golpeó el segundo tramo, provocando que el grupo de Rally1 quedara separado por casi cuatro minutos.

En aquella ocasión, Solberg y Elfyn Evans tuvieron la suerte de no enfrentarse a lo peor de la lluvia, pero aun así tuvieron que luchar contra secciones embarradas y una visibilidad muy pobre. Los organizadores se vieron obligados a cancelar la segunda pasada por ese tramo, prevista para el viernes, debido al deterioro de las condiciones de la pista.

Joshua Mcerlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Fue precisamente en el barro espeso y bajo la lluvia donde Solberg, ganador en Montecarlo, brilló, marcando un tiempo 30 segundos más rápido que nadie y catapultando al sueco al liderato con una ventaja considerable. La capacidad de Solberg para dominar las peores condiciones es una de las razones por las que el piloto de Toyota llega al sábado todavía liderando el rally, aunque solo por un segundo sobre Sébastien Ogier.

Condiciones del sábado: lluvia y tramos duros

Foto de: M-Sport

Los equipos del WRC esperan, como dijo Evans, que "se desate el infierno" el sábado, gracias a la combinación de tres de los tramos más duros del rally —Soysambu, Elmenteita y Sleeping Warrior— y las fuertes lluvias previstas. Ogier bromeó con que sería más rápido atravesar algunas secciones del tramo de Sleeping Warrior en barco.

Este es quizá el peor escenario posible para cualquiera que intente defender el liderato. Sin embargo, Solberg espera activamente que llegue la lluvia el sábado, después de haber demostrado este año su habilidad cuando las carreteras se vuelven resbaladizas, tanto en Montecarlo como esta semana en Kenia. El piloto de 24 años incluso deseó lluvia durante el viernes, afirmando que "cuanta más lluvia, más feliz soy".

"Volvemos a empezar desde cero y tendremos que salir a fondo otra vez mañana", dijo Solberg.

"Hoy ha sido duro con las rocas y los neumáticos, pero mañana será duro por todo lo demás".

"Queda muchísimo rally y estar en cabeza es mucho mejor que estar dos minutos por detrás, así que tenemos que estar contentos. Mañana llega la lluvia y estoy feliz".

El rival más cercano de Solberg, Ogier, es más cauteloso ante las condiciones que se esperan para el sábado y que podrían causar estragos.

"Mañana es el gran día de la semana, con secciones muy exigentes y muy rotas que atravesar. Es el momento en el que aún se pueden abrir diferencias. La mayor parte del trabajo aún queda por hacer", dijo Ogier.

Foto de: Toyota Racing

"Hay tres tramos muy duros y Sleeping Warrior, que siempre es muy complicado, con muchas piedras y agua, y en el primer kilómetro y medio básicamente irías más rápido con un barco. El coche tendrá que ser fuerte".

"Mañana tenemos que mantener el mismo enfoque y creo que nunca es momento de ir en modo ataque total en Kenia, porque lo más probable es que tenga consecuencias".

Cuando a Ogier le comentaron las declaraciones de Solberg sobre estar contento si llega la lluvia, añadió:

"Al menos ahora empezamos con condiciones similares, así que eso es bueno, y estoy en medio de los pilotos con los que estoy luchando. Esa es la posición en la que quería estar esta noche".

"A menudo hemos visto que el sábado las condiciones empeoran cada vez más para los que salen más tarde, y ahora estamos en medio [de Evans y Solberg en el orden de salida], así que no debería ser una desventaja. Que el equipo que haga el mejor trabajo siga adelante".

Evans afrontará el sábado a 20,5 segundos de Solberg y también se muestra cauteloso sobre lo que puede esperar el pelotón del WRC.

"Estos tramos de mañana suelen recibir mucha lluvia, especialmente por la tarde, así que es posible que tengamos condiciones difíciles ya desde la primera pasada. Tendremos que esperar y ver qué nos encontramos", dijo Evans.

"Nos centraremos en hacerlo lo mejor posible, pero cómo se verá eso exactamente, quién sabe. Es muy difícil juzgar en estas condiciones, aunque tenemos algo de experiencia del año pasado".

¿Puede Hyundai recuperar tiempo?

Esapekka Lappi, Enni Malkonen, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai

La lotería de cuándo y dónde pueden aparecer los chaparrones podría darle una oportunidad a Hyundai, con Thierry Neuville, quinto clasificado, quizá en la mejor posición para beneficiarse si las condiciones juegan a su favor.

"Mañana nadie sabe qué pasará", dijo Neuville, que está a 1:46,1 del liderato.

"Esperamos lo peor, pero ¿qué es lo peor? Nadie lo sabe. Tenemos que superar el día, encontrar un buen ritmo y aceptar cuando el clima no esté a nuestro favor, y cuando sí lo esté tendremos que empujar".

"Tenemos que intentar mantenernos fuera de problemas. Ya hemos visto muchas cosas, así que sabemos que necesitamos preparar algunas cosas para mañana; de lo contrario será difícil".

Fotos del Rally de Kenia – Día 1.