Rally de Montecarlo 2026 del WRC: horarios, cómo verlo, etapas y pilotos
Recorrido, horarios, pilotos participantes, cómo verlo... aquí tienes lo esencial del programa del Rally de Montecarlo, que inaugura la temporada 2026 del WRC.
Como es tradición, el Rally de Montecarlo abre la temporada 2026 del WRC, y aquí tienes todos los detalles sobre esta primera ronda del mundial de rallies que arranca este fin de semana del 22 al 25 de enero. Apunta.
Horarios del Rally de Montecarlo 2026 del WRC, recorrido y etapas
Al día siguiente del shakedown organizado a primera hora de la tarde de este miércoles 21 de enero, el Rallye Monte-Carlo arrancará el jueves con tres especiales a última hora de la tarde y por la noche.
El rally contará con 17 tramos cronometrados para una distancia total de 339,15 km cronometrados. Vivirá su gran regreso al circuito del Gran Premio de Mónaco con la Súper Especial que cerrará la jornada del sábado en sesión nocturna. La Power Stage del domingo, por su parte, ofrecerá a los competidores el mítico Col de Turini.
|Jueves 22 de enero de 2026
|SS1
|16h05
|Toudon / Saint-Antonin
|21,90 km
|SS2
|18h35
|Esclangon / Seyne-les-Alpes
|23,80 km
|SS3
|20h35
|Vaumeilh / Claret 1
|15,06 km
|Viernes 23 de enero 2026
|SS4
|9h04
|Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 1
|17,95 km
|SS5
|10h32
|St-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 1
|28,70 km
|SS6
|11h50
|La-Bâtie-des-Fonts / Aspremont 1
|17,79 km
|SS7
|15h16
|Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 2
|17,95 km
|SS8
|16h44
|St-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 2
|28,70 km
|SS9
|18h05
|La-Bâtie-des-Fonts / Aspremont 2
|17,79 km
|Sábado 24 de enero 2026
|SS10
|8h31
|La Bréole / Bellaffaire 1
|29,93 km
|SS11
|9h55
|Vaumeilh / Claret 2
|15,06 km
|SS12
|12h31
|La Bréole / Bellaffaire 2
|29,93 km
|SS13
|18h35
|Monaco Circuit
|2,69 km
|Domingo 25 de enero 2026
|SS14
|8h05
|Col de Braus / La Cabanette 1
|12,50 km
|SS15
|9h35
|La Bollène-Vésubie / Moulinet 1
|23,45 km
|SS16
|11h09
|Col de Braus / La Cabanette 2
|12,50 km
|SS17
|13h15
|La Bollène-Vésubie / Moulinet 2 (Power Stage)
|23,45 km
Cómo ver o seguir el Rally de Montecarlo 2026 del WRC en España
La cobertura del Campeonato del Mundo de Rallies no presenta cambios en este inicio de temporada, y el Rally de Montecarlo 2026 se podrá seguir en directo en España tanto por televisión como en cualquier dispositivo con conexión a internet. La prueba inaugural del año se emitirá a través de DAZN, que mantiene los derechos de RallyTV, la plataforma oficial del WRC, accesible también de forma independiente para los aficionados que prefieran seguir toda la acción íntegra del campeonato.
Además, como es habitual, en Motorsport.com encontrarás una cobertura completa del Rally de Montecarlo, con crónicas diarias, noticias de última hora, galerías de fotos y todo lo más destacado de la primera cita del Mundial de Rallies 2026.
Los inscritos del Rally de Montecarlo 2026 del WRC (en Rally1)
Once participantes se disputarán la victoria en la clasificación general dentro de la categoría Rally1. El vigente campeón del mundo, Sébastien Ogier (siempre con un programa parcial), estará de la partida, a diferencia de Kalle Rovanperä, que ha puesto su carrera en los rallyes entre paréntesis para intentar la aventura de los monoplazas, y de Ott Tänak, que ha decidido abandonar el WRC.
Toyota contará con una armada de cinco coches, frente a los tres de Hyundai y los tres de M-Sport Ford.
|1
|
Sébastien Ogier
|Toyota GR Yaris Rally1
|33
|Toyota GR Yaris Rally1
|11
|Hyundai i20 N Rally1
|18
|Toyota GR Yaris Rally1
|16
|Hyundai i20 N Rally1
|5
|Toyota GR Yaris Rally1
|99
|
Elliott Edmonson
|Toyota GR Yaris Rally1
|13
|
Grégoire Munster
|Ford Puma Rally1
|55
|Ford Puma Rally1
|20
|Hyundai i20 N Rally1
|95
|
Jon Armstrong
Shane Byrne
|Ford Puma Rally1
Los últimos 10 ganadores del Rally de Montecarlo
Sébastien Ogier a remporté en 2025 son dixième Rallye Monte-Carlo.
Photo de: Toyota Racing
|2025
|
Sébastien Ogier
Vincent Landais
|Toyota GR Yaris Rally1
|2024
|
Thierry Neuville
Martijn Wydaeghe
|Hyundai i20 N Rally1
|2023
|
Sébastien Ogier
Vincent Landais
|Toyota GR Yaris Rally1
|2022
|
Isabelle Galmiche
|Ford Puma Rally1
|2021
|
Sébastien Ogier
|Toyota Yaris WRC
|2020
|
Thierry Neuville
|Hyundai i20 Coupe WRC
|2019
|
Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|Citroën C3 WRC
|2018
|
Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|Ford Fiesta WRC
|2017
|
Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|Ford Fiesta WRC
|2016
|
Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|Volkswagen Polo R WRC
Siguiente rally del WRC 2026 : Rally de Suecia (del 12 al 15 de febrero)
