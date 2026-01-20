Rally de Montecarlo 2026 del WRC: horarios, cómo verlo, etapas y pilotos

Como es tradición, el Rally de Montecarlo abre la temporada 2026 del WRC, y aquí tienes todos los detalles sobre esta primera ronda del mundial de rallies que arranca este fin de semana del 22 al 25 de enero. Apunta.

Horarios del Rally de Montecarlo 2026 del WRC, recorrido y etapas

Al día siguiente del shakedown organizado a primera hora de la tarde de este miércoles 21 de enero, el Rallye Monte-Carlo arrancará el jueves con tres especiales a última hora de la tarde y por la noche.

El rally contará con 17 tramos cronometrados para una distancia total de 339,15 km cronometrados. Vivirá su gran regreso al circuito del Gran Premio de Mónaco con la Súper Especial que cerrará la jornada del sábado en sesión nocturna. La Power Stage del domingo, por su parte, ofrecerá a los competidores el mítico Col de Turini.

Jueves 22 de enero de 2026 SS1 16h05 Toudon / Saint-Antonin 21,90 km SS2 18h35 Esclangon / Seyne-les-Alpes 23,80 km SS3 20h35 Vaumeilh / Claret 1 15,06 km Viernes 23 de enero 2026 SS4 9h04 Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 1 17,95 km SS5 10h32 St-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 1 28,70 km SS6 11h50 La-Bâtie-des-Fonts / Aspremont 1 17,79 km SS7 15h16 Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 2 17,95 km SS8 16h44 St-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 2 28,70 km SS9 18h05 La-Bâtie-des-Fonts / Aspremont 2 17,79 km Sábado 24 de enero 2026 SS10 8h31 La Bréole / Bellaffaire 1 29,93 km SS11 9h55 Vaumeilh / Claret 2 15,06 km SS12 12h31 La Bréole / Bellaffaire 2 29,93 km SS13 18h35 Monaco Circuit 2,69 km Domingo 25 de enero 2026 SS14 8h05 Col de Braus / La Cabanette 1 12,50 km SS15 9h35 La Bollène-Vésubie / Moulinet 1 23,45 km SS16 11h09 Col de Braus / La Cabanette 2 12,50 km SS17 13h15 La Bollène-Vésubie / Moulinet 2 (Power Stage) 23,45 km

Cómo ver o seguir el Rally de Montecarlo 2026 del WRC en España

La cobertura del Campeonato del Mundo de Rallies no presenta cambios en este inicio de temporada, y el Rally de Montecarlo 2026 se podrá seguir en directo en España tanto por televisión como en cualquier dispositivo con conexión a internet. La prueba inaugural del año se emitirá a través de DAZN, que mantiene los derechos de RallyTV, la plataforma oficial del WRC, accesible también de forma independiente para los aficionados que prefieran seguir toda la acción íntegra del campeonato.

Además, como es habitual, en Motorsport.com encontrarás una cobertura completa del Rally de Montecarlo, con crónicas diarias, noticias de última hora, galerías de fotos y todo lo más destacado de la primera cita del Mundial de Rallies 2026.

Los inscritos del Rally de Montecarlo 2026 del WRC (en Rally1)

Once participantes se disputarán la victoria en la clasificación general dentro de la categoría Rally1. El vigente campeón del mundo, Sébastien Ogier (siempre con un programa parcial), estará de la partida, a diferencia de Kalle Rovanperä, que ha puesto su carrera en los rallyes entre paréntesis para intentar la aventura de los monoplazas, y de Ott Tänak, que ha decidido abandonar el WRC.

Toyota contará con una armada de cinco coches, frente a los tres de Hyundai y los tres de M-Sport Ford.

Los últimos 10 ganadores del Rally de Montecarlo

Sébastien Ogier a remporté en 2025 son dixième Rallye Monte-Carlo. Photo de: Toyota Racing

2025 Sébastien Ogier Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 2024 Thierry Neuville Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 2023 Sébastien Ogier Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 2022 Sébastien Loeb Isabelle Galmiche Ford Puma Rally1 2021 Sébastien Ogier Julien Ingrassia Toyota Yaris WRC 2020 Thierry Neuville Nicolas Gilsoul Hyundai i20 Coupe WRC 2019 Sébastien Ogier Julien Ingrassia Citroën C3 WRC 2018 Sébastien Ogier Julien Ingrassia Ford Fiesta WRC 2017 Sébastien Ogier Julien Ingrassia Ford Fiesta WRC 2016 Sébastien Ogier Julien Ingrassia Volkswagen Polo R WRC

Siguiente rally del WRC 2026 : Rally de Suecia (del 12 al 15 de febrero)