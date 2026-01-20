Todos

Previo
WRC Rally de MonteCarlo

Rally de Montecarlo 2026 del WRC: horarios, cómo verlo, etapas y pilotos

Recorrido, horarios, pilotos participantes, cómo verlo... aquí tienes lo esencial del programa del Rally de Montecarlo, que inaugura la temporada 2026 del WRC.

Fabien Gaillard
Publicado:
Añadir como fuente principal
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Como es tradición, el Rally de Montecarlo abre la temporada 2026 del WRC, y aquí tienes todos los detalles sobre esta primera ronda del mundial de rallies que arranca este fin de semana del 22 al 25 de enero. Apunta.

Horarios del Rally de Montecarlo 2026 del WRC, recorrido y etapas

Al día siguiente del shakedown organizado a primera hora de la tarde de este miércoles 21 de enero, el Rallye Monte-Carlo arrancará el jueves con tres especiales a última hora de la tarde y por la noche.

El rally contará con 17 tramos cronometrados para una distancia total de 339,15 km cronometrados. Vivirá su gran regreso al circuito del Gran Premio de Mónaco con la Súper Especial que cerrará la jornada del sábado en sesión nocturna. La Power Stage del domingo, por su parte, ofrecerá a los competidores el mítico Col de Turini.

Jueves 22 de enero de 2026
SS1 16h05 Toudon / Saint-Antonin 21,90 km
SS2 18h35 Esclangon / Seyne-les-Alpes 23,80 km
SS3 20h35 Vaumeilh / Claret 1 15,06 km
Viernes 23 de enero 2026
SS4 9h04 Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 1 17,95 km
SS5 10h32 St-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 1 28,70 km
SS6 11h50 La-Bâtie-des-Fonts / Aspremont 1 17,79 km
SS7 15h16 Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 2 17,95 km
SS8 16h44 St-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 2 28,70 km
SS9 18h05 La-Bâtie-des-Fonts / Aspremont 2 17,79 km
Sábado 24 de enero 2026
SS10 8h31 La Bréole / Bellaffaire 1 29,93 km
SS11 9h55 Vaumeilh / Claret 2 15,06 km
SS12 12h31 La Bréole / Bellaffaire 2 29,93 km
SS13 18h35 Monaco Circuit 2,69 km
Domingo 25 de enero 2026
SS14 8h05 Col de Braus / La Cabanette 1 12,50 km
SS15 9h35 La Bollène-Vésubie / Moulinet 1 23,45 km
SS16 11h09 Col de Braus / La Cabanette 2 12,50 km
SS17 13h15 La Bollène-Vésubie / Moulinet 2 (Power Stage) 23,45 km

Cómo ver o seguir el Rally de Montecarlo 2026 del WRC en España

La cobertura del Campeonato del Mundo de Rallies no presenta cambios en este inicio de temporada, y el Rally de Montecarlo 2026 se podrá seguir en directo en España tanto por televisión como en cualquier dispositivo con conexión a internet. La prueba inaugural del año se emitirá a través de DAZN, que mantiene los derechos de RallyTV, la plataforma oficial del WRC, accesible también de forma independiente para los aficionados que prefieran seguir toda la acción íntegra del campeonato.

Además, como es habitual, en Motorsport.com encontrarás una cobertura completa del Rally de Montecarlo, con crónicas diarias, noticias de última hora, galerías de fotos y todo lo más destacado de la primera cita del Mundial de Rallies 2026.

Los inscritos del Rally de Montecarlo 2026 del WRC (en Rally1)

Once participantes se disputarán la victoria en la clasificación general dentro de la categoría Rally1. El vigente campeón del mundo, Sébastien Ogier (siempre con un programa parcial), estará de la partida, a diferencia de Kalle Rovanperä, que ha puesto su carrera en los rallyes entre paréntesis para intentar la aventura de los monoplazas, y de Ott Tänak, que ha decidido abandonar el WRC.

Toyota contará con una armada de cinco coches, frente a los tres de Hyundai y los tres de M-Sport Ford.

1

France Sébastien Ogier

France Vincent Landais

 Toyota GR Yaris Rally1
33

United Kingdom Elfyn Evans

United Kingdom Scott Martin

 Toyota GR Yaris Rally1
 11

Belgium Thierry Neuville

Belgium Martijn Wydaeghe

  Hyundai i20 N Rally1
18

Japan Takamoto Katsuta

Ireland Aaron Johnston

 Toyota GR Yaris Rally1
16

France Adrien Fourmaux

France Alexandre Coria

 Hyundai i20 N Rally1
5

Finland Sami Pajari

Finland Marko Salminen 

 Toyota GR Yaris Rally1
99

Sweden Oliver Solberg

United Kingdom Elliott Edmonson

 Toyota GR Yaris Rally1
13

Luxembourg Grégoire Munster

Belgium Louis Louka

 Ford Puma Rally1
55

Ireland Joshua McErlean

Ireland Eoin Treacy

 Ford Puma Rally1
20

New Zealand Hayden Paddon

New Zealand John Kennard

 Hyundai i20 N Rally1
95

Ireland Jon Armstrong

Ireland Shane Byrne

 Ford Puma Rally1

Los últimos 10 ganadores del Rally de Montecarlo

Photo de: Toyota Racing

2025

France Sébastien Ogier

France Vincent Landais

 Toyota GR Yaris Rally1
2024

Belgium Thierry Neuville

Belgium Martijn Wydaeghe

 Hyundai i20 N Rally1
2023

France Sébastien Ogier

France Vincent Landais

 Toyota GR Yaris Rally1
2022

France Sébastien Loeb

France Isabelle Galmiche

 Ford Puma Rally1
2021

France Sébastien Ogier

France Julien Ingrassia

 Toyota Yaris WRC
2020

Belgium Thierry Neuville

Belgium Nicolas Gilsoul

 Hyundai i20 Coupe WRC
2019

France Sébastien Ogier

France Julien Ingrassia

 Citroën C3 WRC
2018

France Sébastien Ogier

France Julien Ingrassia

 Ford Fiesta WRC
2017

France Sébastien Ogier

France Julien Ingrassia

 Ford Fiesta WRC
2016

France Sébastien Ogier

France Julien Ingrassia

 Volkswagen Polo R WRC

Siguiente rally del WRC 2026 : Rally de Suecia (del 12 al 15 de febrero)

Apunta:

